MGI, Polícia Científica e outros órgãos: concursos têm 39,9 mil vagas

Concursos públicos oferecem 39.886 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 24 mil.

O maior concurso tem 4.644 vagas. Elas são oferecidas pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI).

O salário mais alto é de R$ 24 mil. O valor será pago para quem passar no concurso da Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP).

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.170,53 até R$ 23.963,22 / Inscrições: até 16/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Registro (SP) - Vagas: 134 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.458,70 até R$ 21.345,77 / Inscrições: até 17/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Muzambinho (MG) - Vagas: 327 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.422,19 até R$ 20.175,68 / Inscrições: de 18/5 até 17/6 / Mais informações aqui

HRTN (Hospital Risoleta Tolentino Neves)/MG - Vagas: 465 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 19.227,21 / Inscrições: até 7/5 / Mais informações aqui

PGM de Cuiabá (Procuradoria-Geral do Município)/MT - Vagas: 6 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.516,64 / Inscrições: até 17/5 / Mais informações aqui

Seplag-CE (Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará) - Vagas: 208 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.180,94 / Inscrições: de 6/5 até 27/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Uberaba (MG) - Vagas: 475 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 17 mil / Inscrições: até 9/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ibirité (MG) - Vagas: 1.402 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 16.690 / Inscrições: de 24/6 até 24/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Montes Claros (MG) - Vagas: 2.498 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.651,69 até R$ 16.619,88 / Inscrições: de 21/6 até 19/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Minas Novas (MG) - Vagas: 241 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 16.593,60 / Inscrições: de 27/5 até 27/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) - Vagas: 211 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.467,32 até R$ 15.193,52 / Inscrições: de 3/6 até 2/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itabirinha (MG) - Vagas: 367 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 15 mil / Inscrições: até 22/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bebedouro (SP) - Vagas: 389 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.438,81 até R$ 14.941,46 / Inscrições: até 9/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Peruíbe (SP) - Vagas: 25 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.762,69 até R$ 14.276,71 / Inscrições: até 5/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Peruíbe (SP) - Vagas: 71 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.739,66 até R$ 14.276,71 / Inscrições: até 7/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Maracaju (MS) - Vagas: 250 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.921,33 até R$ 14.152,83 / Inscrições: até 8/7 / Mais informações aqui

TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região - SP e MS) - Vagas: 269 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 13.994,78 / Inscrições: de 29/4 até 28/5 / Mais informações aqui

TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região)/RJ e ES - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 13.994,78 / Inscrições: até 10/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mineiros (GO) - Vagas: 1.929 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.180,35 até R$ 13.203,22 / Inscrições: de 27/5 até 28/6 / Mais informações aqui

Polícia Científica de Goiás - Vagas: 117 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.974,15 / Inscrições: de 17/5 até 17/6 / Mais informações aqui

Fieb (Fundação Instituto de Educação de Barueri)/SP - Vagas: 103 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.415 até R$ 12.683,42 / Inscrições: até 9/5 / Mais informações aqui

FMS-Teresina (Fundação Municipal de Saúde de Teresina)/PI - Vagas: 4.644 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.199,92 / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cascavel (PR) - Vagas: 53 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.750,22 até R$ 12.142,56 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Salgueiro (PE) - Vagas: 122 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.081,15 / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

Crea-RN (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte) - Vagas: 18 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.640 até R$ 11.880 / Inscrições: até 9/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mirante do Paranapanema (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.598,80 até R$ 11.850 / Inscrições: até 5/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Passo Fundo (RS) - Vagas: 490 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.675,73 até R$ 10.993,59 / Inscrições: até 10/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Acreúna (GO) - Vagas: 1.109 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 10.961,64 / Inscrições: até 5/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monte Alto (SP) - Vagas: 103 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.554,38 até R$ 10.948,60 / Inscrições: até 4/6 / Mais informações aqui

Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil)/DF - Vagas: 480 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.942,94 até R$ 10,8 mil / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santos (SP) - Vagas: 35 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.299,99 até R$ 10.673,89 / Inscrições: até 9/5 / Mais informações aqui

Polícia Científica de Pernambuco - Vagas: 213 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.700 até R$ 10.622,86 / Inscrições: até 3/6 / Mais informações aqui

Emdec-Campinas (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas)/SP - Vagas: 10 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.757,28 até R$ 10.587,45 / Inscrições: até 13/5 / Mais informações aqui

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Vagas: 288 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 9/5 / Mais informações aqui

IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia) - Vagas: 76 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 23/5 / Mais informações aqui

IF Goiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano)/GO - Vagas: 54 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.455,22 até R$ 10.481,64 / Inscrições: de 7/5 até 27/5 / Mais informações aqui

PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.348,18 / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

BRB (Banco de Brasília) - Vagas: 200 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.204,91 / Inscrições: de 8/5 até 9/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mantena (MG) - Vagas: 329 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 10.054 / Inscrições: de 24/6 até 25/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) - Vagas: 415 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.430 até R$ 10 mil / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Batatais (SP) - Vagas: 41 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.632,18 até R$ 9.791,85 / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

Detran-AC (Departamento Estadual de Trânsito do Acre) - Vagas: 91 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.015,71 até R$ 9.561,76 / Inscrições: até 23/5 / Mais informações aqui

TJ-MA (Tribunal de Justiça do Maranhão) - Vagas: 41 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.960,21 até R$ 9.234,83 / Inscrições: até 3/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Carapicuíba (SP) - Vagas: 125 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.954,75 até R$ 9.161,14 / Inscrições: até 5/5 / Mais informações aqui

TCE-PA (Tribunal de Contas do Estado do Pará) - Vagas: 715 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.603,43 até R$ 9.135,36 / Inscrições: de 6/5 até 14/6 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 33 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.070,60 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 24 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.070,60 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 60 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.000 / Inscrições: até 8/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Betim (MG) - Vagas: 1.341 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.345 até R$ 8.773,38 / Inscrições: de 3/6 até 2/7 / Mais informações aqui

Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato (SP) - Vagas: 94 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.523,13 até R$ 8.574,04 / Inscrições: até 7/5 / Mais informações aqui

Consurge (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas) - Vagas: 488 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.455,94 até R$ 8.386,23 / Inscrições: até 10/5 / Mais informações aqui

MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) - Vagas: 200 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.300 / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

Ministério da Saúde - Vagas: 300 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.800 até R$ 8.300 / Inscrições: até 6/5 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 163 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.245 / Inscrições: até 14/6 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 47 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.490 até R$ 8.245 / Inscrições: até 14/6 / Mais informações aqui

APS-Santos (Autoridade Portuária de Santos)/SP - Vagas: 242 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.883,55 até R$ 8.116,76 / Inscrições: até 6/5 / Mais informações aqui

Semae-Piracicaba (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba)/SP - Vagas: 51 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.619,08 até R$ 8.064,22 / Inscrições: de 14/5 até 13/6 / Mais informações aqui

iNOVA Capixaba (Fundação Estadual de Inovação em Saúde)/ES - Vagas: 594 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.529,86 até R$ 8.013,60 / Inscrições: de 6/5 até 2/6 / Mais informações aqui

Prodabel (Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte)/MG - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.864,53 até R$ 7.726,35 / Inscrições: de 7/5 até 6/6 / Mais informações aqui

Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.605,11 / Inscrições: até 9/5 / Mais informações aqui

Imasul-MS (Instituto de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso do Sul) - Vagas: 99 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.886,32 até R$ 7.501,48 / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 54 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.500 até R$ 7.500 / Inscrições: até 8/5 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 440 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.200 até R$ 7.500 / Inscrições: até 21/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Barrocas (BA) - Vagas: 141 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.060 / Inscrições: até 5/5 / Mais informações aqui

Censipam (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) - Vagas: 60 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.800 até R$ 7.000 / Inscrições: até 29/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Guarulhos (SP) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.964,73 / Inscrições: até 16/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Osasco (SP) - Vagas: 510 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.430 até R$ 6.904,12 / Inscrições: até 31/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas: 11 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.434,95 / Inscrições: de 6/5 até 5/6 / Mais informações aqui

Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) - Vagas: 2 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.506,17 até R$ 6.311,88 / Inscrições: até 13/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Pinheiro (MA) - Vagas: 392 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.300 / Inscrições: até 19/5 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 33 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.234,75 / Inscrições: até 15/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ilhabela (SP) - Vagas: 31 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.581,50 até R$ 6.153,60 / Inscrições: até 21/5 / Mais informações aqui

SAP-CE (Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará) - Vagas: 800 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.149,78 / Inscrições: até 3/6 / Mais informações aqui

Câmara de Embu das Artes (SP) - Vagas: 13 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: de R$ 2.422,14 até R$ 5.992,06 / Inscrições: até 17/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Montes Claros (MG) - Vagas: 1.753 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.997,55 até R$ 5.905,05 / Inscrições: de 3/6 até 2/7 / Mais informações aqui

Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 30 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.561,08 até R$ 5.746,56 / Inscrições: até 23/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Rio Grande da Serra (SP) - Vagas: 33 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.465,91 até R$ 5.587,43 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

Floram (Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis)/SC - Vagas: 4 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.994,80 até R$ 5.419 / Inscrições: de 17/5 até 18/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Taboão da Serra (SP) - Vagas: 182 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.346,52 até R$ 5.149,20 / Inscrições: até 6/5 / Mais informações aqui

Câmara de Cajuru (SP) - Vagas: 4 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.085 até R$ 5.031 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santa Fé de Goiás (GO) - Vagas: 407 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000 / Inscrições: de 29/5 até 28/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santa Luzia (MA) - Vagas: 269 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000 / Inscrições: até 8/5 / Mais informações aqui

Adema-SE (Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe) - Vagas: 55 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.972,50 até R$ 5.022,50 / Inscrições: até 23/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Joaquim de Bicas (MG) - Vagas: 368 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.557,83 até R$ 4.862,60 / Inscrições: de 17/6 até 16/7 / Mais informações aqui

PM-SP (Polícia Militar de São Paulo) - Vagas: 2.700 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 4.852,21 / Inscrições: até 8/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bofete (SP) - Vagas: 21 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.493,87 até R$ 4.759,84 / Inscrições: de 10/5 até 23/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alegrete (RS) - Vagas: 194 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.169 até R$ 4.731,44 / Inscrições: até 16/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Virginópolis (MG) - Vagas: 115 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 928,32 até R$ 4.641,60 / Inscrições: de 6/5 até 5/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) - Vagas: 20 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.556,49 até R$ 4.626,36 / Inscrições: até 13/5 / Mais informações aqui

UFPR (Universidade Federal do Paraná) - Vagas: 54 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 31/5 / Mais informações aqui

Unifei (Universidade Federal de Itajubá)/MG - Vagas: 12 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 9/5 / Mais informações aqui

UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)/RS - Vagas: 12 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 8/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Camaragibe (PE) - Vagas: 200 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.499,39 / Inscrições: até 28/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Araçariguama (SP) - Vagas: 8 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.555,19 até R$ 4.480,58 / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Coqueiral (MG) - Vagas: 125 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 4.479 / Inscrições: até 8/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ouro Preto do Oeste (RO) - Vagas: 965 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 969,70 até R$ 4.420,55 / Inscrições: até 5/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Capinópolis (MG) - Vagas: 522 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.408,88 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alvorada do Norte (GO) - Vagas: 548 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.375,49 / Inscrições: até 10/5 / Mais informações aqui

CRC-RR (Conselho Regional de Contabilidade de Roraima) - Vagas: 115 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.966,10 até R$ 4.329,31 / Inscrições: até 6/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Nepomuceno (MG) - Vagas: 176 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 4.197 / Inscrições: até 22/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Novo Gama (GO) - Vagas: 1.308 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.800 até R$ 4.087,56 / Inscrições: de 7/5 até 8/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Valinhos (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.023 / Inscrições: até 6/5 / Mais informações aqui

TaboãoPrev (Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra)/SP - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.000 / Inscrições: até 27/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Aragoiânia (GO) - Vagas: 342 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.991,75 / Inscrições: de 11/5 até 10/6 / Mais informações aqui

MP-GO (Ministério Público de Goiás) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 3.910,20 / Inscrições: até 1º/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jaraguá (GO) - Vagas: 443 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.295,95 / Inscrições: de 22/5 até 11/7 / Mais informações aqui

TJ-AL (Tribunal de Justiça do Alagoas) - Vagas: 20 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 3.006,69 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Barra Mansa (RJ) - Vagas: 371 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.824 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) - Vagas: 261 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 2.731,80 / Inscrições: até 16/5 / Mais informações aqui

Seas-CE (Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará) - Vagas: 1.080 / Escolaridade: médio e superior / Salário: R$ 2.654,90 / Inscrições: até 16/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Além Paraíba (MG) - Vagas: 211 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 2.597,08 / Inscrições: de 2/7 até 1º/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Urucará (AM) - Vagas: 235 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 2.500 / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Castanhal (PA) - Vagas: 1.181 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

