Bayern perde para o Stuttgart, que ameaça sua vice-liderança na Bundesliga

O Bayern Munique chega ao jogo crucial de quarta-feira na visita ao Real Madrid, pela volta das semifinais da Liga dos Campeões, depois de sofrer uma derrota fora de casa para o Stuttgart (3-1), neste sábado (4), pela 32ª rodada da Bundesliga.

Depois de empatar (2-2) com o recém-sagrado campeão da Liga espanhola, na última terça-feira, está tudo em aberto nesta semifinal da Champions, onde o Bayern concentra as esperanças de salvar sua temporada.

A Bundesliga, que o Bayern havia vencido nas onze temporadas anteriores, já foi matematicamente conquistada pelo Bayer Leverkusen e por isso ficou em segundo plano nas prioridades da equipe de Munique, que com este revés continua em segundo lugar mas tem sua vice-liderança ameaçada já que o Stuttgart é terceiro e agora está a dois pontos, faltando duas rodadas para o fim.

- Luta pelo vice -

"É o que temos. Esta partida foi imprensada entre as duas contra o Real Madrid. Não vamos perder um segundo pensando nisso agora. Perder é chato, mas nada mais", tentou tranquilizar, em entrevista à rede de televisão Sky, o técnico do Bayern, Thomas Tuchel, que vai deixar o clube bávaro no final da temporada e quer sair conquistando a 'Orelhuda'.

A vitória do Stuttgart veio na reta final da partida, com gols do sul-coreano Jeong Woo-yeong (83') e do congolês Silas (90'+3).

Antes disso, o suíço Leonidas Stergiou havia colocado o Stuttgart em vantagem aos 28 minutos e o inglês Harry Kane havia empatado provisoriamente para o Bayern, convertendo um pênalti aos 36.

Com esse gol, Kane aumenta sua vantagem na artilharia, agora com 36 gols, onze a mais que o segundo, o guineense Serhou Guirassy, do Stuttgart, que passou em branco neste sábado.

Não será fácil para Kane igualar ou superar o recorde de gols de um jogador em uma única edição da Bundesliga, pertencente ao polonês Robert Lewandowski, que marcou 41 gols pelo Bayern na temporada 2020-2021. Para alcançá-lo, o ex-jogador do Tottenham terá que marcar cinco gols nos últimos dois jogos do campeonato, contra Wolfsburg e Hoffenheim.

Pensando no duelo europeu contra o Real Madrid, o Bayern teve uma má notícia: a lesão no primeiro tempo do zagueiro e meia português Raphaël Guerreiro, que saiu de campo mancando.

- Dortmund goleia antes de encarar PSG -

O outro clube alemão que disputará o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund, goleou o Augsburg (9º) por 5 a 1.

O Dortmund, que é apenas o quinto colocado no campeonato, visita o Paris Saint-Germain na terça-feira, depois de vencer por 1 a 0 na ida, na Alemanha.

Com isso, chegará a esse jogo com a confiança nas alturas depois da exibição ofensiva deste sábado, com gols de Youssoufa Moukoko (4' e 29'), Donyell Malen (20'), Marco Reus (34') e Felix Nmecha (64'). O suíço de origem dominicana Rubén Vargas marcou o único gol do Augsburg, aos 32 minutos.

A torcida do Signal Iduna Park também dedicou cantos de apoio ao veterano Marco Reus, de 34 anos, depois do anúncio feito na sexta-feira, de que ele não continuará na equipe após o final da temporada.

"Você não pode descrever como é ouvir aquelas pessoas cantando seu nome daquele jeito. Esperemos que possamos estar juntos no dia 1º de junho em Wembley e ter algo muito grande para comemorar", disse Reus à Sky, pensando na final da Liga dos Campeões.

Nas demais partidas do dia, o já rebaixado Darmstadt (18º) perdeu por 3 a 0 para o Wolfsburg (12º), enquanto o Borussia Mönchengladbach (13º) salvou um ponto nos acréscimos ao empatar em 2 a 2 no estádio do Werder Bremen (10º).

No último duelo do dia, o Colônia (17º) só conseguiu empatar em 0 a 0 com o Freiburg (7º) resultado que o deixa ainda mais perto do rebaixamento para a segunda divisão.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação

- Sexta-feira:

Hoffenheim - RB Leipzig 1 - 1

- Sábado:

Werder Bremen - B. Mönchengladbach 2 - 2

Wolfsburg - Darmstadt 3 - 0

Borussia Dortmund - Augsburg 5 - 1

Stuttgart - Bayern de Munique 3 - 1

Colônia - Freiburg 0 - 0

- Domingo:

(10h30) Union Berlin - Bochum

(12h30) Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

(14h30) Heidenheim - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 81 31 25 6 0 77 22 55

2. Bayern de Munique 69 32 22 3 7 90 41 49

3. Stuttgart 67 32 21 4 7 73 39 34

4. RB Leipzig 63 32 19 6 7 74 36 38

5. Borussia Dortmund 60 32 17 9 6 64 40 24

6. Eintracht Frankfurt 45 31 11 12 8 47 42 5

7. Freiburg 41 32 11 8 13 43 55 -12

8. Hoffenheim 40 32 11 7 14 56 64 -8

9. Augsburg 39 32 10 9 13 49 57 -8

10. Werder Bremen 38 32 10 8 14 43 52 -9

11. Heidenheim 37 31 9 10 12 44 52 -8

12. Wolfsburg 37 32 10 7 15 40 51 -11

13. B. Mönchengladbach 33 32 7 12 13 55 62 -7

14. Union Berlin 30 31 8 6 17 26 50 -24

15. Bochum 30 31 6 12 13 37 62 -25

16. Mainz 28 31 5 13 13 32 49 -17

17. Colônia 24 32 4 12 16 24 54 -30

18. Darmstadt 17 32 3 8 21 30 76 -46

./bds/tba/dr/mcd/aam

© Agence France-Presse