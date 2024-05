Nível recorde do Guaíba coloca Porto Alegre em alerta de 'inundação severa'

A Defesa Civil emitiu um alerta de inundação para a região metropolitana de Porto Alegre por causa da elevação do Guaíba.

O que aconteceu

O nível do Guaíba chegou a 5,30 metros de altura às 7h de hoje. Os dados são da régua da Agência Nacional de Águas (ANA) e Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).

Alerta da Defesa Civil fala em inundação severa na região metropolitana de Porto Alegre. Também há risco para moradores no entorno do rio Uruguai.

Nem todos os bairros serão atingidos da mesma forma, explica a Defesa Civil. "Áreas mais altas não serão afetadas com a mesma intensidade. Quem mora em áreas mais baixas deve buscar abrigo em locais seguros".

Áreas mais altas não serão afetadas com a mesma intensidade do que as mais baixas.Quem mora em áreas mais baixas deve buscar abrigo em locais seguros, longe da zona vermelha do mapa. https://t.co/3cTVU7rQrO -- Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) May 5, 2024

Na região metropolitana, a cidade de Canoas é uma das mais atingidas. A elevação rápida do Rio dos Sinos deixou famílias ilhadas e fechou hospitais. Autoridades pedem que moradores dos bairros Harmonia, Cinco Colônias, Mathias Velho, Central Park e Fátima deixem suas casas e busquem abrigo em áreas altas da cidade.

Cerca de 510.585 pessoas em 317 municípios foram afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. No centro histórico de Porto Alegre, comércios e casas continuam alagados. No sábado (4), os acessos ao Aeroporto Internacional Salgado Filho foram bloqueados pela água.

Guaíba deve ficar acima dos 4 metros de altura por 5 a 10 dias, estima Defesa Civil. Na cheia de 1941, o Guaíba ficou com o nível acima dos 3 metros durante 25 dias e, segundo o órgão, "como essa cheia [de 2024] foi maior, a gente tem a perspectiva de ter esses valores também".

Porto Alegre é protegida por muros e comportas. Contudo, apesar das barreiras, na região central da cidade, o muro Mauá já está sofrendo rupturas —a estrutura suporta uma enchente de até 6 metros.

Prefeito alerta para falta de água potável

Das seis estações de tratamento de água de Porto Alegre, quatro estão com operações suspensas. O prefeito Sebastião Melo (MDB) fez um apelo: "Não dá para desperdiçar um copo de água, neste momento. Tem milhares de pessoas que não têm caixas d'água na cidade. É quase uma determinação do prefeito. Teremos um problema sério de água. Estamos trabalhando fortemente para recuperar a situação, mas, quando o rio está muito para cima, você não consegue fazer o tratamento da água".

Há relatos de falta de água na zona norte, segundo Maurício Loss, diretor-geral do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgotos). "Estamos tentando isolar um pouco as bombas para que a gente consiga religar principalmente a estação de São João".

No Rio Grande do Sul, até ontem, os temporais deixaram 860.952 endereços sem abastecimento de água, segundo a Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento). O número representa 28% do total de clientes no Rio Grande do Sul.

Também falta energia na capital. Cerca de 54 mil residências continuam sem luz, cerca de 3% do total, segundo balanço da CEEE Equatorial.

Chuvas perdem força a partir de hoje

Volume de chuva está diminuindo, diz a meteorologista Catia Valente, da Sala de Situação do Estado. Mas, assim como no sábado, há previsão de chuva em áreas já impactadas.

Governador destaca que previsão de chuva fina também traz problemas. Eduardo Leite (PSDB) diz que quadro pode causar maior umidade maior e neblina, o que dificulta o sobrevoo dos helicópteros de resgate. "Ainda vai ter muitos transtornos para os próximos dias, infelizmente, em razão do grau dos danos nos nossos municípios", disse, em transmissão ao vivo no sábado (4).

Semana começa com pouca chance de chuva em Porto Alegre. Na segunda (6), a chance de tempestade é de 11%, contra 14% na terça (7). Nos dois dias, a previsão é de sol entre nuvens, segundo a Climatempo. As máximas poderão atingir 35ºC em algumas cidades e podem alcançar 32ºC a 34ºC na Grande Porto Alegre.

Cenário pode mudar a partir de quarta-feira (8). Em Porto Alegre, pancadas de chuva são previstas durante a tarde e a noite. Na quinta (9), a temperatura começa a cair e a possibilidade de chuva na capital fica em 53%, ante 45% na sexta (10).

*Com informações de Estadão Conteúdo