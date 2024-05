Campeã Inter de Milão volta a perder para Sassuolo no Italiano

A Inter de Milão, já matematicamente campeã, sofreu neste sábado, pela 35ª rodada, sua segunda derrota nesta Serie A ao perder por 1 a 0 na visita ao Sassuolo, que foi exatamente a mesma equipe que em setembro passado a fez perder a invencibilidade.

O modesto Sassuolo (19º), penúltimo e na zona de rebaixamento, conseguiu assim o que nenhuma outra equipe havia conseguido nesta temporada na Itália: vencer o time campeão que se mostrou muito superior aos demais adversários.

O autor do único gol do jogo deste domingo foi o atacante francês Armand Laurienté, aos 20 minutos.

A Inter monopolizou a posse da bola, mas se mostrou pouco criativa, certamente pagando pela falta de tensão competitiva após ter se sagrado campeã da Serie A no final do mês passado.

"Não estamos acostumados a perder. Isso nos afeta e estraga um pouco a euforia dos últimos dias. Temos que terminar bem esta temporada", disse o técnico Simone Inzaghi à rede de televisão Sky Sport. No primeiro turno, o Sassuolo havia vencido por 2 a 1 no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, no dia 27 de setembro.

Neste sábado a Inter não conseguiu marcar, algo que aconteceu pela primeira vez num jogo seu nesta edição do campeonato.

O time tem 19 pontos a mais que o segundo, o Milan, que neste domingo recebe o Genoa (12º).

O Milan está mais focado em garantir o vice-campeonato já que tem 5 pontos a mais que a Juventus (3ª), que visita a Roma (5ª) também no domingo, no principal duelo do fim de semana no 'Calcio'.

Já o Sassuolo está a dois pontos da última posição de permanência na Serie A, ocupada pelo Empoli (17º), que recebe no domingo o Frosinone (16º).

Na outra partida disputada neste sábado, Monza (11º) e Lazio (7º) empataram em 2 a 2.

A Lazio, que atualmente ocupa uma posição que classifica para a Liga Europa, achou que havia conseguido a vitória quando o uruguaio Matías Vecino colocou o time na frente na reta final, aos 83 minutos. Mas o Monza empatou nos acréscimos graças ao bósnio Milan Djuric, que já havia marcado o primeiro gol de seu time no jogo.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Torino - Bologna 0 - 0

- Sábado:

Monza - Lazio 2 - 2

Sassuolo - Inter 1 - 0

- Domingo:

(07h30) Cagliari - Lecce

(10h00) Empoli - Frosinone

Hellas Verona - Fiorentina

(13h00) Milan - Genoa

(15h45) Roma - Juventus

- Segunda-feira:

(13h00) Salernitana - Atalanta

(15h45) Udinese - Napoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 89 35 28 5 2 81 19 62

2. Milan 70 34 21 7 6 64 39 25

3. Juventus 65 34 18 11 5 47 26 21

4. Bologna 64 35 17 13 5 49 27 22

5. Roma 59 34 17 8 9 61 41 20

6. Atalanta 57 33 17 6 10 61 37 24

7. Lazio 56 35 17 5 13 45 37 8

8. Fiorentina 50 33 14 8 11 50 37 13

9. Napoli 50 34 13 11 10 52 43 9

10. Torino 47 35 11 14 10 31 31 0

11. Monza 45 35 11 12 12 38 46 -8

12. Genoa 42 34 10 12 12 38 40 -2

13. Lecce 36 34 8 12 14 31 49 -18

14. Cagliari 32 34 7 11 16 36 59 -23

15. Hellas Verona 31 34 7 10 17 31 45 -14

16. Frosinone 31 34 7 10 17 43 63 -20

17. Empoli 31 34 8 7 19 26 50 -24

18. Udinese 29 34 4 17 13 32 51 -19

19. Sassuolo 29 35 7 8 20 41 70 -29

20. Salernitana 15 34 2 9 23 26 73 -47

