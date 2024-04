Ímola homenageará Ayrton Senna com mural

ÍMOLA, 24 ABR (ANSA) - Um mural em homenagem ao ex-piloto Ayrton Senna, cuja morte completará 30 anos em 1º de maio, será montado por um artista italiano em um edifício em Ímola.

A cidade, localizada da região da Emilia-Romagna, recebeu o trágico Grande Prêmio de San Marino de 1994, que terminou com os falecimentos do brasileiro e do austríaco Roland Ratzenberger.

A obra de Pierotti será montada ao longo da próxima sexta-feira (26) na parede de um prédio da Acer, localizado na via Cenni, e vai ser inaugurada em uma cerimônia no dia seguinte.

O artista doou a obra para Ímola expressando o desejo de que ela fosse instalada em um contexto popular para "respeitar os mesmos valores expressos por Senna".

O mural de mais de quatro metros de altura terá como base o rosto do brasileiro em uma foto tirada por Ercole Colombo ao pôr do sol durante os testes do GP de San Marino de 1994, dias antes de Senna falecer. (ANSA).

