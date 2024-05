Além do RS, quais estados podem ter chuvas intensas nos próximos dias?

Depois dos temporais históricos que atingiram o Rio Grande do Sul na última semana, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê chuvas intensas para outras regiões do país. Estados da região Norte estão sob alerta de "perigo potencial" para os próximos 10 dias.

Veja a previsão

"Chuvas intensas com perigo potencial". O Inmet divulgou neste domingo (5) que os estados Amapá, Amazonas, Pará e Roraima poderão receber chuvas intensas, com alerta de "perigo potencial" ao longo dos próximos 10 dias.

São previstos acumulados maiores que 70 milímetros de chuva em grande parte da região Norte entre os dias 7 e 15 de maio, de acordo com o Inmet.

Para os próximos dois dias, a previsão é de muitas nuvens e chuva a qualquer momento no norte do Amazonas, todo o estado de Roraima, Amapá e o norte do Pará, segundo a Climatempo. "Serão temporais. O volume da chuva é bastante elevado e são esperadas rajadas de vento que ultrapassam os 70km/h", informou um recente comunicado do portal.

Já no Acre, norte de Rondônia e interior do Pará, entre segunda (6) e terça-feira (7) também devem ocorrer pancadas de chuva, mas apenas no fim do dia e de maneira mais isolada, "com moderada a forte intensidade", ainda segundo a Climatempo.

No Nordeste, o Inmet prevê pancadas de chuva que podem superar os 60 milímetros no norte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e na faixa leste da região. Para a Bahia é esperado um acumulado de chuva com "risco potencial" apenas no litoral. Nas demais áreas nordestinas, são previstos menores acumulados de chuvas.

Chuvas no RS

Tempestades também estão previstas para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina até a segunda semana de maio. "A previsão é de pancada de chuva que pode superar 80 milímetros no norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. No restante da região Sul, são previstos acumulados menores", segundo Inmet.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou 78 mortes no estado nos últimos dias em razão das chuvas. Ao menos 105 pessoas seguiam desaparecidas até o início da noite deste domingo (5).

Calor e alerta de 'grande perigo'

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o Inmet espera tempo seco e quente para os próximos dias, com alerta de ondas de calor com 'grande perigo' nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Todas as capitais dessas regiões têm previsão de máxima acima dos 30° graus ao longo da próxima semana, de acordo com a Clima Tempo.