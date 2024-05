Rublev vence Auger-Aliassime e conquista Masters 1000 de Madri

O tenista russo Andrey Rublev, número oito do mundo, conquistou neste domingo (5) o torneio Masters 1000 de Madri ao vencer o canadense Felix Auger-Aliassime, 35º do ranking da ATP, de virada por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 7-5 e 7-5.

Rublev precisou de 2 horas e 48 minutos para conquistar seu primeiro título na capital espanhola e seu segundo Masters 1000 depois de Monte Carlo no ano passado, também no saibro.

"Foi uma partida incrível, acho que Félix mereceu vencer tanto quanto eu. Tivemos uma grande batalha", disse Rublev, de 26 anos, assim que a partida terminou na quadra central da Caja Mágica.

"Nosso esporte é assim, não podemos ter os dois vencedores", acrescentou.

O russo, que chegou a Madri depois de perder quatro jogos consecutivos, reencontrou seu melhor tênis na capital espanhola, embora este domingo não tenha começado da melhor forma.

Rublev começou tendo seu saque inicial quebrado pelo canadense, que confirmou o 2 a 0 com seu serviço.

A diferença foi intransponível para o russo, que viu Auger-Aliassime derrotá-lo novamente no quinto game e abrir 4-1.

Rublev conseguiu se recuperar de um break e salvou um set point e uma quebra no nono game, mas no game seguinte o canadense fechou o set com seu saque.

Auger-Aliassime se mostrou muito firme no saque (14 aces na partida), mas no segundo set Rublev começou a crescer, jogando com mais solidez no fundo da quadra.

O russo desperdiçou um break point no sexto game para ficar na frente.

Os dois confirmaram seus saques até o décimo segundo game, quando Rublev quebrou o serviço do adversário para vencer o set e mandar a partida para a terceira parcial.

Nesse terceiro set, o canadense teve cada vez mais problemas para manter seu saque, embora sempre conseguisse confirmá-lo contra o russo, que desperdiçou três break points.

No último game, Auger-Aliassime cometeu uma dupla falta no ponto decisivo e com isso cedeu a partida e o título a Rublev.

gr/dr/aam

© Agence France-Presse