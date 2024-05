Torcedores do Milan protestam após novo empate; Juventus fica no 1 a 1 com a Roma

Sem ter mais por que lutar, Milan (2º) e Juventus (3ª) parecem ter esquecido de vencer e neste domingo (5) obtiveram dois empates, um novo revés que provocou furiosos protestos dos torcedores 'rossoneri' no estádio San Siro.

O Milan, cuja última vitória foi no dia 6 de abril, por 3 a 0 sobre o Lecce, na 31ª rodada da Serie A, empatou em 3 a 3 com o Genoa (12º).

Desde então, foram três empates nas últimas quatro rodadas do campeonato e uma derrota muito dolorosa, por 2 a 1, para a Inter de Milão, que significou também a conquista do 'Scudetto' pelo grande rival.

Além disso, a equipe comandada pelo técnico Stefano Pioli foi eliminada nas quartas de final da Liga Europa, perdendo os dois jogos para a Roma (1-0 e 2-1).

Nada parece dar certo para o Milan, que ficou duas vezes atrás no placar após gols do ítalo-argentino Mateo Retegui logo aos 5 minutos, de pênalti, e do ganês Caleb Ekuban no início do segundo tempo (48').

Os donos da casa empataram em duas oportunidades, com gols de Alessandro Florenzi (45') e Matteo Gabbia (72') e ainda ficara na frente com um gol do francês Olivier Giroud (75'), em uma de suas últimas partidas como 'rossonero' já que anunciou sua saída para a MLS norte-americana no final da temporada.

Mas quando parecia que o Milan iria finalmente acabar com a má sequência, o jovem zagueiro alemão Malick Thiaw marcou um gol contra que decretou o empate definitivo (87').

Apesar da sequência negativa, o Milan mantém uma vantagem de cinco pontos sobre a Juventus (3ª), que não passou do empate em 1 a 1 na visita à Roma, mas isso não parece ter agradado os 'tifosi' milanistas, que já antes e durante a partida mostraram faixas exigindo que os donos do clube melhorem o elenco para a próxima temporada.

Os frequentadores da Curva Sud até saíram do estádio após o gol de Giroud, deixando uma faixa nas arquibancadas com a mensagem 'O som do silêncio'.

"Os torcedores escolheram esta forma de protestar e temos que respeitá-la", disse Pioli após o jogo.

- Um mês sem vencer -

"Os nossos torcedores sempre foram um apoio importante durante todos estes anos. Devem ter seus motivos para protestar", acrescentou o treinador.

Na capital, a Juventus, que não vence desde 7 de abril (quando derrotou a Fiorentina por 1 a 0), não passou do empate em 1 a 1 com a Roma.

A equipe de Turim acumulou seu quarto empate consecutivo na Serie A, ao qual se soma uma derrota no jogo de volta das semifinais da Copa da Itália (2-1 contra a Lazio).

No estádio Olímpico de Roma, os donos da casa foram os primeiros a atacar. O dinamarquês Rasmus Kristensen mandou uma cabeçada na trave aos 11 minutos e quatro minutos depois foi Lukaku quem abriu o placar com um chute forte de pé direito.

Só então a Juventus reagiu, empatando com meia hora de jogo através de uma cabeçada do brasileiro Bremer (31') e depois de assumir o comando do jogo, tendo as melhores chances para marcar, mas nem Federico Chiesa (47' e 62'), nem Adrien Rabiot (64') e Manuel Locatelli (79') conseguiram superar o goleiro local Mile Svilar.

A Roma continua em quinto lugar, posição que lhe permitiria disputar a próxima Liga dos Campeões, embora a Atalanta, que jogará nesta segunda-feira, possa igualá-la com 60 pontos em caso de vitória sobre a lanterna Salernitana.

Também neste domingo, o Hellas Verona (14º) foi a única equipe que conseguiu conquistar três pontos, ao vencer a Fiorentina (8ª) por 2 a 1, praticamente garantindo sua permanência na primeira divisão.

Nos outros duelos para evitar o rebaixamento, Cagliari (15º) e Empoli (17º) empataram em casa contra Lecce (13º) e Frosinone (16º).

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Torino - Bologna 0 - 0

- Sábado:

Monza - Lazio 2 - 2

Sassuolo - Inter 1 - 0

- Domingo:

Cagliari - Lecce 1 - 1

Empoli - Frosinone 0 - 0

Hellas Verona - Fiorentina 2 - 1

Milan - Genoa 3 - 3

Roma - Juventus 1 - 1

- Segunda-feira:

(13h00) Salernitana - Atalanta

(15h45) Udinese - Napoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 89 35 28 5 2 81 19 62

2. Milan 71 35 21 8 6 67 42 25

3. Juventus 66 35 18 12 5 48 27 21

4. Bologna 64 35 17 13 5 49 27 22

5. Roma 60 35 17 9 9 62 42 20

6. Atalanta 57 33 17 6 10 61 37 24

7. Lazio 56 35 17 5 13 45 37 8

8. Fiorentina 50 34 14 8 12 51 39 12

9. Napoli 50 34 13 11 10 52 43 9

10. Torino 47 35 11 14 10 31 31 0

11. Monza 45 35 11 12 12 38 46 -8

12. Genoa 43 35 10 13 12 41 43 -2

13. Lecce 37 35 8 13 14 32 50 -18

14. Hellas Verona 34 35 8 10 17 33 46 -13

15. Cagliari 33 35 7 12 16 37 60 -23

16. Frosinone 32 35 7 11 17 43 63 -20

17. Empoli 32 35 8 8 19 26 50 -24

18. Udinese 29 34 4 17 13 32 51 -19

19. Sassuolo 29 35 7 8 20 41 70 -29

20. Salernitana 15 34 2 9 23 26 73 -47

