Doações para chave Pix divulgada pelo governo do RS chegam a R$ 38,2 mi

Pessoas físicas e jurídicas já doaram mais de R$ 38 milhões para a chave Pix divulgada pelo governo do Rio Grande do Sul em meio às chuvas que atingem o estado e já deixaram ao menos 78 mortos.

O que aconteceu

Valor arrecadado é de R$ 38.167.189,02. A quantia foi obtida desde quinta-feira (2) até às 18h36 (horário de Brasília) deste domingo (5), de acordo com a gestão estadual.

Governo afirma que recursos serão "totalmente direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias". A gestão estadual comunicou que um decreto foi publicado neste domingo para instituir o comitê que fará a gestão da conta "SOS Rio Grande do Sul", que está recebendo as doações.

O grupo é composto por entidades públicas e privadas. Eles serão responsáveis por "definir ações, medidas e critérios de distribuição das doações destinadas às vítimas das enchentes e arrecadadas pela chave Pix do canal".

Entre os membros do setor público que farão parte do grupo estão o gabinete do governador, Eduardo Leite (PSDB), e a Secretaria do Desenvolvimento Social. Já no setor privado, participarão a Cufa (Central Única das Favelas), Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) e a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul).

Conta divulgada pelo governo é a mesma utilizada para receber doações em 2023. No ano passado, o estado também foi atingido por chuvas que provocaram estragos em diversos municípios no mês de setembro, principalmente as cidades do Vale do Taquari.

Com o canal oficial de doações, o governo centraliza a ajuda financeira, fornece segurança aos doadores e amplia a transparência da alocação do dinheiro, uma vez que a movimentação dos recursos passará por auditoria e fiscalização do poder público.

Governo do Rio Grande do Sul

Governo divulga chave Pix para doações

Doações podem ser feitas na chave Pix de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). O número para doações é: 92.958.800/0001-38. Quando realizar a transferência, confirme que o banco de destino é "Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul)".

Recursos obtidos serão usados para ajudar os atingidos pelas chuvas e na reconstrução da infraestrutura das cidades, diz governo. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa física e jurídica.

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Diante da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos, o governo do Estado reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38), a mesma utilizada no ano passado. pic.twitter.com/M2I6zfsMNs -- Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) May 2, 2024

Chuvas já deixaram 78 mortos no RS

A Defesa Civil informou que subiu para 78 o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A última atualização foi divulgada no início da noite deste domingo (5).

Autoridades ainda investigam quatro mortes que podem estar relacionadas aos temporais. São 105 desaparecidos e 175 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

Ao todo, 844.673 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ao menos ficaram 115.844 mil desalojadas e 18.487 mil estão em abrigos.

Dos 497 municípios gaúchos, 341 sofreram alguma consequência dos temporais. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais em Canoas. O clima é de "zona de guerra".

Nível do Guaíba é de 5,31 metros, às 16h, neste domingo. Os dados são da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), Serviço Geológico do Brasil (SGB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). No sábado (4), ele já havia superado a marca atingida no ano de 1941 (de 4,76 metros de altura), quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha.

Números de mortes e desaparecidos ainda podem "crescer exponencialmente", diz governador. Eduardo Leite (PSDB) afirmou no sábado (4) que os dados podem ser alterados em razão das situações que continuam sendo levantadas pelos órgãos competentes.

Segunda (6) e terça (7) não deve chover em Porto Alegre. Na segunda, a chance de tempestade é de 11%, contra 14% na terça. Nos dois dias, a previsão é de sol entre nuvens, segundo a Climatempo. As máximas poderão atingir 35ºC em algumas cidades e podem alcançar 32ºC a 34ºC na Grande Porto Alegre. Na terça, afirma a MetSul, o sol e calor continuam predominando e as chuvas temporais deverão ficar concentradas no extremo sul do estado e próximo das fronteiras.

O Rio Grande do Sul é atingido por chuvas intensas desde 24 de abril.