Bolsonaro volta a ser internado em Manaus para tratar infecção na pele

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ser internado em hospital em Manaus, neste domingo (5), ainda sem previsão de alta.

O que aconteceu

Bolsonaro foi diagnosticado com quadro de erisipela. Trata-se de um quadro infeccioso que acomete a pele e os tecidos superficiais da pele (derme e epiderme). A erisipela decorre de uma infecção por bactérias, especialmente um grupo delas denominado Streptococcus.

O ex-presidente publicou mensagem nas redes sociais. Ele informou, aos seus seguidores, que está internado no Hospital Santa Júlia, na capital amazonense.

Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus (centro). Quadro de erisipela ainda sem previsão de alta. Um abraço a todos. Jair Bolsonaro. 05/maio, 16h30. Mensagem publicada pelo ex-presidente nas redes sociais

Bolsonaro chegou à capital amazonense na sexta-feira (3). Ele desembarcou já com desconforto e foi atendido no dia posterior. O quadro de erisipela é a mesma infecção bacteriana que o atingiu em novembro de 2022, depois da derrota nas eleições presidenciais.

Ao sair do hospital no sábado (4), Bolsonaro falou rapidamente com jornalistas. "Apareceu um caso de erisipela. Não dormi a noite passada toda. Minha esposa e os médicos não queriam que eu viesse, mas tinha compromisso aqui (em Manaus). Sou meio duro na queda. Então eu vim e fui bem tratado pelos médicos", disse, na ocasião.

Depois de ser liberado, o ex-presidente ainda participou e evento. Bolsonaro foi ao encerramento de um encontro do PL Mulher, encabeçado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Não é a primeira vez que o ex-presidente enfrenta episódio de infecção de pele. Em novembro de 2022, Bolsonaro cancelou agendas pelo mesmo problema. À época, o então vice-presidente, Hamilton Mourão, disse que a doença impedia o então presidente de vestir calças.

Por ser uma infecção bacteriana, a erisipela é tratada com antibióticos. Dependendo da gravidade do quadro, os sinais de melhora começam a aparecer a partir de 48 horas do início da medicação.

*Com informações do Estadão Conteúdo