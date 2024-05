Bolsonaro é novamente internado com infecção na pele em hospital de Manaus

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro foi novamente internado em um hospital de Manaus por causa de um quadro de erisipela, uma infecção bacteriana na pele, relatou o ex-presidente em publicação em sua conta no X.

"Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus (centro). Quadro de erisipela, ainda sem previsão de alta", escreveu Bolsonaro na publicação.

O ex-presidente participou neste fim de semana de evento com apoiadores na capital amazonense. No sábado ele já havia sido brevemente internado devido à erisipela, mesma infecção que o acometeu em novembro de 2022, após ser derrotado no final do mês anterior em sua tentativa de reeleição pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro foi declarado inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030. Ele também é alvo de investigações, como a que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado durante seu governo e uma suposta fraude em seu cartão de vacinação.

(Por Eduardo Simões)