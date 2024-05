Companhias aéreas cancelam todos os voos para Porto Alegre até sexta (10)

Companhias aéreas cancelaram pelo menos até sexta-feira (10) todos os voos para o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, devido às fortes chuvas que deixaram 78 mortos e 105 desaparecidos até o momento. No sábado (4), pista e pátios do terminal aéreo ficaram alagados por causa do temporal.

Voos cancelados até sexta-feira

A Fraport, concessionária que administra o aeroporto, suspendeu as operações por tempo indeterminado. Em nota publicada em seu site, a empresa afirma que está em contato com a Defesa Civil, autoridades e companhias aéreas para monitorar o caso.

A Latam Airlines Brasil cancelou todos os voos para a capital gaúcha até sexta. A companhia aérea ainda destacou que a ação pode ser postergada, caso a situação piore. No entanto, as operações para os aeroportos de Caxias do Sul e Passo Fundo seguem normais.

A empresa vai transportar doações por meio do programa Avião Solidário. A Latam Brasil fechou parceria com o Movimento União BR para voar a Porto Alegre assim que as operações do aeroporto forem normalizadas.

A companhia reforça que está oferecendo flexibilidade comercial para quem tem voos até o próximo domingo, 12 de maio, de/para as localidades sem multa ou diferença tarifária, e com possibilidade de reembolso.

Latam Airlines Brasil, em nota

A Gol também seguirá sem pousos e decolagens para Porto Alegre até sexta-feira. Os clientes terão até 31 de maio remarcar para seus voos para a capital gaúcha, além dos aeroportos de Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e Chapecó (SC), com a possibilidade de deixar o valor da passagem em crédito com a companhia, sem pagar taxa de cancelamento e taxa de remarcação.

Já a Azul suspendeu seus voos até quinta-feira (9). A companhia aérea pede aos clientes que fiquem atentos ao envio de novidades por email SMS e WhatsApp, além de também estarem disponíveis via site e aplicativo da empresa.

Demais clientes, que optarem por alterar sua passagem voluntariamente, poderão realizar a solicitação para até três dias após a data da viagem, de acordo com a disponibilidade. Ou, ainda, solicitar via canais oficiais de atendimento o cancelamento da passagem, deixando o valor em crédito na companhia.

Azul, em nota

Aeroporto de Porto Alegre debaixo de água

O aeroporto da capital gaúcha foi prejudicado pelas chuvas. Imagens que circularam nas redes sociais no sábado mostram áreas do aeroporto completamente alagadas.

Na noite anterior, a Fraport informou a suspensão de pousos e decolagens. "Aos passageiros, pedimos que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos", informa nota publicada na página inicial do site da concessionária.

Companhias aéreas cancelaram as operações até segunda-feira (6). Mas o agravamento da tragédia no Rio Grande do Sul fez com que Azul, Gol e Latam prorrogassem a suspensão de voos em Porto Alegre.