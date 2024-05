Rio Grande do Sul tem 854,4 mil pessoas sem abastecimento de água

As chuvas que atingem o Rio Grande Sul estão provocando paralisações nos serviços de água, energia e telefonia, bem como danos nas rodovias e alterações no tráfego, de acordo com informações compiladas pelo governo estadual em boletim das 18h deste domingo, 5.

No momento, 854.486 pessoas estão sem abastecimento de água, segundo informou a Corsan. O montante equivale a 27% do total de endereços atendidos pela concessionária.

Por sua vez, o falta de energia afetava um total de 424 mil endereços no Rio Grande do Sul. Na rede da RGE Sul, eram 261 mil pontos sem energia (27% do total de clientes), enquanto na linha da CEEE Equatorial eram 163 mil (9% do total de clientes).

Há também parada de serviços de telefonia e internet nas redes da Vivo (40 municípios), TIM (34) e Claro (24). Na tentativa de contornar a situação, as operadoras habilitaram suas redes de forma que, onde há apenas uma da redes disponível, automaticamente os clientes de qualquer operadora poderá acessá-la.

Transportes

O Rio Grande do Sul tem 110 trechos em 61 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, segundo dados do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidados com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Segundo o boletim, a Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. A lista dos 110 pontos com bloqueios totais e parciais está disponível no site: https://estado.rs.gov.br/atualizacao-dos-servicos-de-infraestrutura-do-rs-5-5-18h

Escolas

Há um total de 733 escolas comprometidas em 229 municípios. Ou seja: estão danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso ou outras questões que impedem o seu funcionamento.

A situação está afetando as aulas de 247.228 estudantes. A orientação para a rede estadual em relação ao retorno das aulas só será divulgada após uma reunião com todas as coordenadorias de educação do Estado.