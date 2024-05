Norris bate Verstappen e vence pela 1ª vez na F1

SÃO PAULO, 5 MAI (ANSA) - A Fórmula 1 tem um novo vencedor.

Após 110 corridas na categoria máxima do automobilismo mundial, o britânico Lando Norris, de 24 anos, conquistou o Grande Prêmio de Miami e subiu ao degrau mais alto do pódio pela primeira vez na carreira.

O piloto da McLaren tinha largado em quinto lugar, mas conseguiu adiar seu pit stop e contou com um pouco de sorte ao fazer a parada nos boxes sob safety car, o que fez com que ele perdesse menos tempo do que seus adversários, incluindo o tricampeão Max Verstappen, que liderava a prova.

Desconfortável com seu Red Bull durante todo o fim de semana, o holandês não conseguiu se aproximar de Norris após os pit stops e cruzou a linha de chegada em segundo lugar, à frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari.

Sergio Pérez (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) e Esteban Ocon (Alpine) completaram a zona de pontos.

"Já era hora, estou muito feliz por mim e pela equipe.

Finalmente no topo", celebrou Norris ao fim da corrida.

Mesmo sem ter vencido, Verstappen aumentou sua vantagem na liderança do campeonato, com 136 pontos, contra 101 de Pérez, 98 de Leclerc, 85 de Sainz e 83 de Norris. Entre as equipes, a Red Bull tem 237, e a Ferrari, 183.

Após etapas na Ásia, Oceana e América do Norte, a F1 desembarca na Europa em 19 de maio para o GP da Emilia-Romagna, no autódromo de Ímola, na Itália. (ANSA).

