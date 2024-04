Carrefour espera 2024 forte no Brasil após resultados do 1º tri

Por Dominique Vidalon e Helen Reid

PARIS (Reuters) - O Carrefour está confiante sobre os negócios da empresa este ano e manteve suas metas de lucro e caixa mais altos após uma aceleração no crescimento das vendas no primeiro trimestre, impulsionada pela melhoria no mercado brasileiro e por uma hiperinflação na Argentina.

O diretor financeiro do Carrefour, Matthieu Malige, acrescentou que está confiante de que 2024 será um ano forte para os negócios no Brasil, após as vendas no segundo maior mercado do grupo subirem 1,3% no trimestre, ajudadas pela contínua expansão por meio da conversão das lojas do Grupo BIG e pelo bom desempenho da rede de atacarejo Atacadão.

No seu principal mercado, a França, as vendas do Carrefour vieram levemente negativas no primeiro trimestre do ano, reflexo de uma inflação mais lenta e demanda ainda fraca do consumidor.

Mas o maior varejista de alimentos da Europa prometeu acelerar os cortes de preços na França e na Europa este ano. "Decidimos intensificar os cortes de preços nos próximos meses e até o final deste ano", disse Malige a jornalistas em uma teleconferência.

O Carrefour também ampliou seu corte de custos programado para 2024 em 200 milhões de euros, para 1,2 bilhão de euros, e Malige disse que as economias extras seriam usadas para investir em reduções de preços.

As vendas do grupo atingiram 22,156 bilhões de euros, marcando um aumento nas vendas mesmas lojas de 13,5% e uma aceleração em relação ao crescimento de 10,2% no quarto trimestre de 2023.

Na França, onde o Carrefour enfrenta forte concorrência da rede rival Leclerc, as vendas de hipermercados caíram 1,7% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com um aumento de 0,3% no último trimestre do ano passado.

(Reportagem de Dominique Vidalon)