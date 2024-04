BC deixou câmbio flutuante absorver reprecificação, com vantagens que proporciona, diz Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 24, que o que a autarquia fez nos últimos dias de volatilidade do dólar foi deixar que o câmbio flutuante absorvesse a reprecificação global dos ativos com toda as vantagens que esta perna do tripé macroeconômico proporciona.

"Me parece que este é um movimento predominantemente de valorização do dólar. Se todo mundo vinha num ciclo de redução dos juros ou espera uma redução do juro, na Europa começando em breve e os Estados Unidos mantendo mais elevada, é normal que possamos assistir a um processo de fortalecimento do dólar", disse Galípolo durante o "Upload Summit".

Ao tratar de moedas como o yuan, Galípolo disse que no Brasil já se vê bancos já fazendo linhas de swaps mais longas relacionadas a yuan e real.

"Acho que este é um tema benéfico e muitas vezes, nas conversas que temos com investidores internacionais, as reuniões sempre começam com um pedido de desculpas do lado brasileiro pelas complexidades e idiossincrasias do sistema tributário brasileiro, endereçadas agora com a reforma", comentou Galípolo.

Do outro lado, o que ele disse que se ouve, é que quando se compara com outros pares, o ambiente de negócios do Brasil não é dos piores e que muitos dos investidores estão se beneficiando dos investimentos feitos no País. Isso porque o sistema financeiro brasileiro é muito avançado e beneficia os investimentos sem contar com a tecnologia avançada no sistema financeiro.

"Mas citam a questão da volatilidade cambial como sendo um dis inibidores de investimentos de longo prazo no Brasil. A volatilidade do real pode se apresentar como eventual empecilho para investimentos", disse ele.