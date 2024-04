Ações da China sobem com os investidores de olho em cenário de juros nos EUA

XANGAI (Reuters) - As ações da China acompanharam seus pares globais e fecharam em alta nesta quarta-feira, uma vez que o sentimento do mercado foi impulsionado por balanços de empresas dos Estados Unidos e pelo alívio sobre corte de juros depois que os dados mostraram que a atividade empresarial dos EUA esfriou em abril.

Também ajudando o sentimento, analistas do UBS preveem que os investidores estrangeiros retornarão gradualmente ao mercado chinês por meio do Stock Connect, à medida que o sentimento do mercado e o ambiente macroeconômico melhorarem.

As ações asiáticas acompanharam a alta de Wall Street, já que uma alta das ações da Tesla e balanços positivos de algumas empresas norte-americanas melhoraram o sentimento de risco.

Operadores também se sentiram confortáveis com os dados que indicaram que a atividade empresarial dos EUA esfriou em abril devido à demanda mais fraca, atingindo o nível mais baixo em quatro meses, enquanto as taxas de inflação diminuíram ligeiramente, sugerindo um possível alívio para o Federal Reserve.

No fechamento, o índice de Xangai subiu 0,76%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,44%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 2,21%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,42%, a 38.460 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,21%, a 17.201 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,76%, a 3.044 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,44%, a 3.521 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,01%, a 2.675 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,72%, a 20.131 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,62%, a 3.293 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,01%, a 7.683 pontos.