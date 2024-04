Safira eleva resultados em 2023 com mais energia vendida e geração distribuída

SÃO PAULO (Reuters) - A Safira Energia obteve um aumento de 26% de sua receita operacional líquida em 2023, alcançando 845,8 milhões de reais, com impulso do maior volume de energia comercializada no ano após expansão das atividades do grupo, sobretudo na geração distribuída.

Além do crescimento da receita, no ano passado o grupo teve crescimentos de 4,4% do lucro líquido, para 23,1 milhões de reais, e de 9,3% do patrimônio líquido, a 98,2 milhões de reais.

A companhia, que nasceu como uma comercializadora de energia para o mercado livre, passou a investir em diferentes soluções, mirando fornecimento de energia renovável tanto para empresas quanto pessoas físicas.

O foco são negócios ligados à transição energética e no modelo de "energia como serviço", pelo qual os clientes pagam por um serviço sem investir necessariamente em infraestrutura ou equipamentos.

Uma das novas vertentes é a Safira Solar, que atua no mercado de geração distribuída. A empresa inaugurou no ano passado duas usinas de minigeração em Rio do Prado (MG), somando 5 megawatts (MW) de potência instalada e geram até 12 mil MWh por ano.

Para este ano, está prevista a construção de uma nova usina na região norte do Rio de Janeiro, que terá capacidade total de 2,5 MW, podendo gerar até 4,7 MWh por ano e que atenderá cerca de 1,5 mil clientes residenciais de padrão médio, disse a empresa.

Ao todo, já são mais de 10 empreendimentos solares de pequeno porte operacionais no portfólio, segundo Mikio Kawai Jr, CEO e fundador da Safira.

"Queremos impulsionar a plataforma digital de locação de cotas-partes das usinas aos clientes, tendo como norte um conceito amplo de valor. Ou seja, buscamos não apenas ser um ambiente de geração robusto de fluxo de caixa operacional, mas sim trazer um valuation mais consistente e de alta relevância para o futuro crescimento da Safira", afirmou o executivo.

Em 2023, a Safira se tornou companhia aberta na categoria A, estando apta a negociar valores mobiliários no mercado, e também foi listada no segmento Bovespa Mais -- Nível 2 de negociação da B3. Além disso, fechou o ano com 131 colaboradores, um incremento de 16% em relação ao período anterior.

(Por Letícia Fucuchima)