Líder do Hamas estuda 'com espírito positivo' proposta de trégua em Gaza

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse nesta quinta-feira que analisa com "espírito positivo" uma proposta de trégua na guerra na Faixa de Gaza entre o movimento palestino e Israel.

Durante uma conversa por telefone com o chefe da inteligência do Egito, Abbas Kamel, Haniyeh disse que "aprecia o papel desempenhado pelo Egito e destacou o espírito positivo do movimento no estudo da proposta de cessar-fogo", segundo um comunicado publicado no site oficial do Hamas.

bur-ha-nl/pc/mb

© Agence France-Presse