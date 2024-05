Carlos Bolsonaro visita Bento Gonçalves e é recebido por prefeito

O prefeito de Bento Gonçalves (RS), Diogo Segabinazzi Siqueira (PSDB) recebeu, nesta quinta-feira, 16, o vereador do Rio de Janeiro (PL), Carlos Bolsonaro. O político compartilhou nos stories de seu perfil no Instagram imagens dele junto ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o jornal Metrópoles, Carlos chegou à cidade na quarta-feira, 15 e seguirá para Porto Alegre, onde encontrará o irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

Durante a visita, Siqueira aparece em próximo a um local atingido pelas chuvas. Bombeiros aparecem na imagem. O advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, acompanhou o vereador carioca.

Uma força tarefa trabalha na cidade para buscar desaparecidos em regiões com acúmulo de barro em decorrência das chuvas. Bento Gonçalves fica na região serrana do Estado. O município consta na lista de cidades afetadas.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, postado às 18h18min desta quinta, 16, há 461 municípios lesionados pela catástrofe climática. 2.281.830 pessoas foram afetadas até o momento, sendo que 540.192 estão desalojados e 77.199 em abrigos. Os feridos somam 806 e os óbitos confirmados 151.