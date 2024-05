Governador do Texas perdoa motorista de Uber condenado por assassinato de manifestante do Black Lives Matter

Por Steve Gorman

(Reuters) - Um motorista da Uber condenado por assassinato e sentenciado a 25 anos de prisão por atirar fatalmente em um homem que participava de um protesto do Black Lives Matter em 2020 recebeu o perdão total pelo governador do Texas, Greg Abbott, nesta quinta-feira.

A proclamação de clemência para Daniel Perry, sargento do Exército dos EUA, foi emitida logo após o Conselho de Perdão e Liberdade Condicional do Texas recomendar por unanimidade o perdão total e a restauração dos direitos de Perry a armas de fogo após uma investigação conduzida pelo conselho a pedido do governador.

Perry foi considerado culpado em abril de 2023 de assassinato na morte a tiros de Garrett Foster, de 28 anos, um veterano da Força Aérea dos EUA em uma manifestação do Black Lives Matter em Austin, capital do Estado, em julho de 2020.

A manifestação ocorreu em meio a uma tempestade de protestos em todo o país contra a injustiça racial e a brutalidade policial após o assassinato de George Floyd por policiais de Minneapolis em maio do mesmo ano.

Perry insistiu que agiu em legítima defesa quando atirou em Foster, afirmando que não teve escolha a não ser abrir fogo com sua arma de fogo quando Foster apontou para Perry o AK-47 que carregava legalmente. Perry é branco, assim como Foster.

Perry estava dirigindo na cidade naquela noite e virou seu carro em uma rua onde manifestantes marchavam, levando os membros da multidão a acreditarem que corriam o risco de serem atacados pelo veículo, de acordo com relatos do incidente na mídia.

No julgamento, os dois lados apresentaram relatos conflitantes sobre se Foster apontou sua arma para Perry.

Abbott, um republicano, disse um dia após Perry ser condenado em um processo movido pelo promotor distrital do condado de Travis, Jose Garza, um democrata, que buscaria um perdão de acordo com a lei estadual "Stand Your Ground", que permite o uso de arma em legítima defesa.

"O Texas tem uma das mais fortes leis de autodefesa 'Stand Your Ground', que não pode ser anulada por um júri ou por um promotor distrital progressista", disse Abbott ao emitir a proclamação do perdão.

(Reportagem de Steve Gorman em Los Angeles)