Eventual Presidência de Trump arriscaria US$1 tri em investimentos em energia limpa, diz WoodMac

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - Uma vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos colocaria em risco a projeção de 1 trilhão de dólares em investimentos em energia de baixo carbono, enquanto as emissões de carbono seriam 1 bilhão de toneladas superiores até 2050 do que sob as políticas atuais, de acordo com uma nova análise da Wood Mackenzie publicada nesta quinta-feira.

CITAÇÃO

"Este ciclo eleitoral vai realmente influenciar o ritmo do investimento em energia, tanto nos próximos cinco anos quanto até 2050", disse David Brown, diretor da divisão de pesquisa sobre transição energética da Wood Mackenzie.

"Investimentos em fontes de energia de baixo carbono precisam ser feitos a curto prazo para alcançar metas de descarbonização de longo prazo. As emissões de carbono dos EUA podem aumentar, tornando o objetivo de emissão líquida zero inatingível em nosso cenário de transição atrasada."

CONTEXTO

Trump tem traçado um forte contraste com o seu rival, o presidente norte-americano, Joe Biden, que tem feito da contenção das mudanças climáticas e do aumento da produção de energia limpa partes significativas de sua campanha para reeleição à Presidência.

Trump disse que reverteria muitas das políticas climáticas características do governo Biden, como créditos fiscais para veículos elétricos e padrões rígidos de emissões para carros e usinas de energia. Se eleito, a expectativa é de que ele retire mais uma vez os EUA do acordo climático de Paris.

O ex-presidente norte-americano tem cortejado o apoio financeiro dos executivos do petróleo em troca de políticas energéticas favoráveis.

NÚMEROS

A Wood Mackenzie projeta cerca de 7,7 biliões de dólares em investimentos para o setor energético dos EUA entre 2023 e 2050 dentro das políticas atuais, que incluem incentivos importantes consagrados no projeto de infraestrutura bipartidário e na Lei de Redução da Inflação com foco no clima. Seriam 1 trilhão de dólares a menos se os republicanos revertessem políticas-chave que fortalecem a energia de baixo carbono e melhorias na infraestrutura.

A Wood Mackenzie prevê que as emissões líquidas de CO2 ligadas à energia nos EUA em 2050 seriam 1 bilhão de toneladas mais elevadas em comparação com o que seriam sob as políticas atuais.

A empresa de pesquisa também projeta que o estoque total de veículos elétricos até 2050 seria 50% menor do que sob as políticas atuais, já que os fabricantes de automóveis provavelmente aumentariam os investimentos na produção de veículos híbridos em vez de carros elétricos.

