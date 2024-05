Chuva no RS e onda de calor até o fim do mês: o que diz a previsão do tempo

A onda de calor que atinge o Brasil desde abril avança até o próximo dia 20, mas com menor intensidade.

As temperaturas devem ficar 5ºC acima da média na área central do país, que compreende o norte de São Paulo, o sul do Triângulo Mineiro e o extremo nordeste do Mato Grosso do Sul. "É uma região bem menor do que a que estava anteriormente", afirma a meteorologista Patricia Cassoli, da Climatempo.

Nos últimos dias, a temperatura caiu na área até a costa da região Sudeste, porque uma frente fria conseguiu avançar sobre o bloqueio atmosférico formado no Sul. "A abrangência do bloqueio diminuiu, e a chuva avançou até a costa do Nordeste", diz Cassoli.

O bloqueio atmosférico é um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens de chuvas. Além disso, ele impede a passagem de frentes frias. "Elas não tiveram força para ultrapassar a barreira e ficaram presas no Sul do país. Foi um dos motivos do excesso de chuva no Rio Grande do Sul, inclusive", indica a meteorologista.

O transporte de calor e umidade do Norte, vindos sobretudo da Amazônia, também intensificaram a condição de chuva no Sul.

Previsão para os próximos dias

A alta de temperatura deve se concentrar na região central do país —porções de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, segundo a meteorologista Patricia Cassoli.

Chuvas seguem no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (17), a passagem de uma nova frente fria traz mais chuva forte ao norte do estado, na divisa com Santa Catarina. Volumes considerados elevados são esperados nas cabeceiras de rios importantes, que integram as Bacias do Taquari-Antas, Alto Jacuí e Uruguai.

Há risco geológico na região, alerta Climatempo. Isso ocorre porque o solo já está saturado pelas chuvas, o que favorece o risco de deslizamentos em áreas de encostas.

A frente fria avança até a costa do Sudeste no sábado (18), levando nebulosidade à capital paulista e chuva ao litoral.

Também no sábado, a formação de uma sistema de baixa pressão entre Santa Catarina e o sudoeste do Paraná causa alertas de temporais nas regiões. Há condição de garoa para a porção norte do Rio Grande do Sul, mas as demais áreas do estado seguem com o tempo firme.