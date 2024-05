Rede '2 em 1', com cafeteria e loja de cosméticos de café, fatura R$ 3,8 mi

Vinda de uma família que há seis gerações está ligada à produção cafeeira em Três Pontas (MG), a farmacêutica e bioquímica Vanessa Vilela criou em 2007 a Kapeh, uma marca de cosméticos à base de café verde. Começou com sete produtos; hoje, a marca tem 200 itens. Em 2016, ela abriu a primeira loja no formato "2 em 1" (cafeteria e loja de cosméticos no mesmo espaço). A rede tem 16 lojas e faturou R$ 3,8 milhões em 2023.

A paixão pelos cosméticos vem desde a minha infância. A minha formação em farmácia e bioquímica já foi focada nesse meu desejo em ter a própria marca de cosméticos. Ao longo dos anos, percebi que era possível extrair o máximo dos cafezais, utilizando grãos, cascas e flores para a fabricação de cosméticos. Enxerguei também uma oportunidade de negócio e criei o modelo 2 em 1, unindo a venda de cosméticos com a cafeteria, que oferece cafés especiais.

Vanessa Vilela, fundadora e CEO da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

1ª loja '2 por 1' foi aberta em 2016

A Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais tem cafeteria e loja de cosméticos no mesmo espaço Imagem: Divulgação

Após se formar em farmácia e bioquímica, entre 2000 e 2001, Vanessa trabalhou por sete anos em manipulação farmacêutica. Interessada no segmento de beleza, ela começou a desenvolver o projeto de cosméticos à base de café verde. Investiu R$ 300 mil neste processo de pesquisas.

Em 2007, lançou a marca Kapeh, com produção terceirizada. Kapeh, diz ela, significa café no idioma maia. No início, eram apenas sete produtos que eram vendidos em pontos de venda multimarcas. Dois anos depois, já exportava para a Europa.

A loja virtual foi aberta somente em 2010. A primeira loja física começou a funcionar em Três Pontas em 2011. Ainda não tinha a cafeteria.

Já primeira loja própria no modelo 2 em 1 foi aberta em 2016, no Café Garden Shopping, em Varginha (MG).

O plano de expansão da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais foi retomado em 2022, após a pandemia. Hoje, a rede tem 16 lojas no modelo 2 em 1 em funcionamento. Destas, duas são próprias.

Franquia custa a partir de R$ 177,9 mil

A empresa tem três modelos de negócio: quiosque, loja compacta de rua e loja premium de shopping. "O modelo 2 em 1 refere-se a dois modelos de negócios em um mesmo espaço, com uma cafeteria completa com cafés especiais e uma loja de cosméticos", diz Vanessa.

O investimento inicial de uma franquia é a partir de R$ 177,9 mil.

Produtos são à base de café verde

A vela perfumada café refrescante é um dos destaques da Kapeh Imagem: Divulgação

A marca tem 200 produtos. São linhas para rosto, perfumaria, cabelo, corpo e banho e casa. Todos são produzidos à base de café verde (grão cru) e matérias-primas provenientes do café. Algumas linhas possuem também fragrâncias de morango (linha infantil), flor de café e chocolate.

"O grão de café verde é proveniente do fruto do café no estágio inicial de maturação. Ele é um grão cru antes da torra", diz Vanessa.

O produto mais vendido são os sabonetes no formato de grão de café. Custa R$ 16,90. Outros destaques são o spray de ambiente flor de café (R$ 89,90; 200ml), vela perfumada café refrescante (R$ 129,90; 200g) e esfoliantes feitos com os grãozinhos e casquinhas do café, como o Shower Gel Esfoliante Kapeh, que custa R$ 64,90.

Para a linha flor de café (spray e difusor de ambiente, sabonete líquido e vela perfumada), foram necessários dois anos de pesquisa. "A Kapeh desenvolveu uma matéria-prima exclusiva feita com as flores de café, conseguindo replicar o seu aroma, visto que o cafezal floresce praticamente uma vez ao ano, e sua flor permanece aberta de 24 a 48h", afirma Vanessa.

Os produtos são vendidos nas lojas físicas e no e-commerce da marca e em pontos de venda parceiros (farmácias, salões de beleza e spas). A empresa exporta em torno de 5% dos produtos para Portugal, Oriente Médio e África do Sul.

As matérias-primas obtidas do café são exclusivas da Kapeh. Para a produção dos cosméticos, a empresa tem parceria com fábricas em Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

Em 2023, o faturamento foi de R$ 3,8 milhões. O lucro não é revelado. A meta deste ano é chegar a 100 unidades em funcionamento e a R$ 10 milhões de faturamento.

