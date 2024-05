Preço menor e apelo ambiental: leite em saquinho está de volta

O retorno do leite em saquinho ao mercado tem despertado atenção não apenas pelo seu aspecto nostálgico, mas também por suas potenciais vantagens competitivas e questões nutricionais em comparação com o leite UHT, o de caixinha.

Enquanto a indústria busca redução de custos e diferenciação de produtos, os consumidores são instigados a considerar não apenas o sabor e a conveniência, mas também os impactos ambientais e os benefícios nutricionais.

O que acontece

Grandes e pequenas empresas oferecem leite no saquinho. Empresas conhecidas pela venda de leite como Jussara, Batavo e Itambé estão vendendo esse tipo de produto, além de algumas "menores" Zacalat, Vidalat e Fazenda Botelho.

Produto pode ser encontrado em supermercados. Além disso, esse tipo de produto em redes de supermercados atacadistas como Super Muffato, mas também em redes de supermercado que não vendem por atacado como Zaffari.

O preço dos leites em saquinho é relativamente menor. O pasteurizado do Serramar, por exemplo, custa em torno de R$ 4,49, enquanto o comum, R$ 5,59.

Segundo o economista Saulo Abouchedid, o leite em saquinho promove algumas vantagens competitivas para as empresas que voltaram a adotar essa embalagem:

Mais sustentável. Utilizar o apelo ambiental nas embalagens de leite de saquinho pode ser uma vantagem competitiva, permitindo que os empresários mantenham ou até aumentem suas margens de lucro sem necessariamente reduzir os preços, devido ao marketing de sustentabilidade.

Culturalmente, o leite em saquinho pode ser percebido como mais natural que o leite de caixinha, o que pode motivar um retorno ao seu consumo, apesar de não ser menos industrializado.

A principal vantagem é o custo. É uma embalagem de menor custo e permite que o empresário ou reduza preço, ou aumente sua margem de lucro. Nesse mercado, o de laticínio, no qual variações de preço causam variações significativas na demanda, a possibilidade de redução do preço é algo importante para os empresários, principalmente para os pequenos produtores. Isso é algo significativo. A sensação que eu tenho é que, antes, o leite de saquinho era destinado à população que não poderia comprar o leite de caixinha. Hoje, por ser uma novidade, talvez seja destinado a todos os públicos.

Saulo Abouchedid, economista

Dura como os leites de caixinha. Do ponto de vista da distribuição, o impacto da volta do leite de saquinho é baixo, já que ele possui durabilidade comparável à de outros leites disponíveis no mercado, sem afetar significativamente as redes varejistas.

Mudanças no padrão de consumo. A indústria de laticínios enfrenta desafios a longo prazo, incluindo mudanças nos padrões de consumo e o crescimento da população vegana, necessitando diversificar produtos e explorar aspectos nostálgicos e ambientais para manter a relevância.

Vantagens competitivas. A reintrodução do leite de saquinho oferece vantagens competitivas, como redução de custos e a possibilidade de manter ou aumentar a participação no mercado via marketing ambiental e apelos nostálgicos, associando o produto a uma imagem menos industrializada.

Valores nutricionais

Composição do leite é a mesma. A comparação entre o leite de saquinho e o leite UHT (ultra-high temperature), que é comumente encontrado em embalagens plásticas rígidas, revela que ambos possuem praticamente a mesma composição nutricional em termos de vitaminas e minerais.

Processo de pasteurização é diferente. A nutricionista Giulia Murakami relata que, no entanto, existem diferenças significativas no processo de pasteurização: o leite UHT é aquecido a temperaturas mais altas para garantir uma qualidade microbiológica superior, enquanto o leite de saquinho passa por um processo de aquecimento mais leve, o que pode preservar algumas bactérias benéficas para a saúde intestinal, mas resulta em um menor prazo de validade. "Como o prazo de validade é bem menor, quando comparado ao leite UHT, o risco para contaminação também se torna maior, principalmente se armazenado de forma incorreta", diz a especialista.

Entenda as diferenças

Bactérias boas preservadas. No que diz respeito à saúde, o leite de saquinho pode ser benéfico devido à preservação de bactérias benéficas, mas o consumidor deve estar atento ao armazenamento adequado para evitar problemas.

Consumo é recomendado em qualquer fase da vida. Não existem recomendações específicas para grupos populacionais particulares em relação ao consumo de leite de saquinho; a orientação é geral para o consumo de leite, destacando-se como fonte de vários nutrientes essenciais em todas as fases da vida.

Para garantir a escolha de um leite de saquinho de alta qualidade, é recomendável optar pelo tipo A. Isso indica que não houve contato manual durante a produção e o leite foi diretamente enviado para pasteurização e embalagem, minimizando riscos de contaminação e assegurando melhor controle de qualidade.