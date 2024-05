Rangnick rejeita Bayern de Munique e continuará como técnico da Áustria

O Bayern de Munique continua à procura de um novo treinador, após Ralf Rangnick anunciar nesta quinta-feira (2) que seguirá no comando da seleção da Áustria.

O ex-técnico do Manchester United e do RB Leipzig parecia ser um dos favoritos para substituir Thomas Tuchel, que deixará o Bayern no final da temporada, mas Rangnick continuará seu contrato como a Áustria após a Eurocopa (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho).

"Sou o treinador da Áustria com todo o meu coração. Este trabalho me enche de felicidade e estou determinado a continuar com sucesso no caminho que escolhemos", declarou o técnico alemão, citado em um comunicado publicado pela Federação Austríaca de Futebol nesta quinta.

"Gostaria de enfatizar que esta não é uma rejeição ao Bayern de Munique, mas uma decisão em relação à minha equipe e aos nossos objetivos comuns. Toda a nossa concentração está na Eurocopa", acrescentou.

Rangnick se tornou mais um treinador na lista dos que rejeitaram o clube bávaro, visto que nas últimas semanas, o técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, e o da seleção da Alemanha, Julian Nagelsmann, já haviam anunciado que continuariam em seus cargos, deixando de lado a possibilidade de ocupar o banco da Allianz Arena.

