Imagens mostram centro histórico de Porto Alegre inundado após chuvas; veja

Do UOL, em São Paulo

Fotos divulgadas pela prefeitura de Porto Alegre nesta quinta-feira (16) mostram ruas do centro histórico da capital completamente alagadas após as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Aparecem nas imagens lojas, prédios históricos e terminais de ônibus alagados.

Enchentes já deixaram 151 mortos no RS, segundo boletim da Defesa Civil divulgado às 18h desta quinta. São 2.281.830 pessoas afetadas, sendo que há 540.192 desalojadas e 77.199 em abrigos.

Até agora, as chuvas atingiram 461 municípios gaúchos. O boletim ainda contabiliza 806 feridos e 104 desaparecidos.

Ruas do Centro Histórico de Porto Alegre alagadas Imagem: Giulian Serafim

Porto Alegre remove lixo

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta quinta-feira (16), que foram removidos 119 toneladas de lixo apenas nos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. A limpeza acontece em partes secas da cidade após as enchentes.

Foram removidos lodo, móveis estragados e entulhos. A limpeza começou na terça-feira (14).

São 70 garis envolvidos na operação. A limpeza ainda deve se estender por mais dias, conforme a água diminua.