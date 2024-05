STJ absolve executivos acusados de participarem de cartel de trens em SP

O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Bruno Dantas absolveu nesta quinta (16) cinco executivos das empresas CAF e Alstom, acusados de participarem de um cartel de trens da CPTM em São Paulo durante o governo de José Serra (PSDB).

O que aconteceu

Foram absolvidos Agenor Marinho Contente e Guzmán Martin Diaz, da empresa espanhola CAF; e Isidro Ramon Fondevila Quinonero, Luiz Fernando Ferrari e Wagner Tadeu Ribeiro, da multinacional francesa Alstom. Eles foram denunciados em 2009, acusados de participarem de um cartel que teria fraudado uma licitação de compra e manutenção de trens da CPTM.

Dantas considerou a condenação do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) irregular, porque se baseou em fatos que não constavam na denúncia. Para ele, o processo não apresenta provas "do agir doloso dos réus ou mesmo do prejuízo ao erário".

Executivos foram condenados em 2018. Segundo a denúncia, eles teriam formado um conluio antes da publicação do edital para "dividir o objeto do contrato e garantir lucro para todas, eliminando concorrentes". Sete empresas estariam interessadas no projeto, mas só a CAF apresentou proposta. Após vencer a concorrência, a companhia teria superfaturado os preços e causado prejuízo ao estado.

A CPTM disse que não vai comentar a decisão. O UOL entrou em contato com a CAF e a Alstom. Caso haja resposta, o texto será atualizado.