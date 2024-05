OpenAI chega a acordo para levar conteúdo do Reddit ao ChatGPT

(Reuters) - A Reddit firmou uma parceria com a OpenAI para levar seu conteúdo para o popular chatbot ChatGPT, informaram as empresas nesta quinta-feira, o que elevou em 12% as ações da plataforma de redes sociais no pós-mercado.

O acordo evidencia a tentativa da Reddit de diversificar para além de seu negócio de advertising, e ocorre após uma recente parceria com a Alphabet para tornar seu conteúdo disponível para treinar os modelos de IA do Google.

Com a nova parceria, o ChatGPT e outros produtos da OpenAI usarão a interface da Reddit, pela qual ela distribui o seu conteúdo. A OpenAI também se tornará parceira de advertising da Reddit, disse a empresa.

Antes da IPO da Reddit, ocorrida em março, a Reuters reportou que a empresa chegou a um acordo com a Alphabet, no valor de cerca de 60 milhões de dólares por ano.

Investidores veem a venda de dados para treinar os modelos de AI como uma fonte de receita crucial para a Reddit, que vai além do tradicional negócio de advertising da companhia.

Neste mês, a empresa de redes sociais reportou um forte resultado de crescimento das receitas e da lucratividade, na primeira divulgação desde que se tornou pública, indicando que o acordo com o Google e a tentativa de obter crescimento nos anúncios estão valendo a pena.

As ações da Reddit subiram 10,5%, para 62,31 dólares, após o fechamento do mercado. No fechamento de quarta-feira, as ações subiram quase 12% desde sua estreia no mercado em março.

(Reportagem de Arasu Kannagi Basil e Manas Mishra em Bangalore)