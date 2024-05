Botafogo vence Universitario (1-0) e sela vaga nas oitavas da Libertadores

O Botafogo selou sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores ao derrotar o Universitario do Peru por 1 a 0 nesta quinta-feira (16), em Lima, pela quinta rodada do Grupo D.

O gol da vitória alvinegra foi marcado no segundo tempo pelo atacante Jeffinho (77').

Com o resultado, o Botafogo chega aos mesmos 9 pontos do Junior Barranquilla, também classificado e que na sexta e última rodada receberá o time brasileiro em confronto direto pela liderança da chave.

Eliminados, Universitario (5 pontos) e LDU do Equador (4 pontos) vão se enfrentar para tentar ficar com a terceira e garantir vaga no playoff de oitavas de final da Copa Sul-Americana.

- Barreira defensiva -

O time peruano começou a partida com boas ações coletivas, mas parou na barreira defensiva montada pelo Botafogo.

Depois de 15 minutos, os cariocas começaram a explorar os contra-ataques com o atacante Luiz Henrique e o meia Marlon Freitas.

A primeira chance alvinegra saiu justamente dos pés de Marlon Freitas, com um chute de longa distância que quase surpreendeu o goleiro Sebastián Britos (20').

Com mais posse no meio-campo, o Universitario conseguia avançar com a bola, mas parava na intermediária sem encontrar espaços na sólida defesa do Botafogo.

Aos 33 minutos, o meia Segundo Portocarrero bateu de frente para o gol, mas o chute foi desviado.

- Jeffinho decide -

No segundo tempo, o Universitario não mudou a estratégia e manteve a pressão com o atacante Andy Polo e Portocarrero abertos pelas pontas.

O Botafogo se defendia com até oito jogadores para segurar os donos da casa, mas sem abdicar do ataque, já que a vitória valia a classificação.

No minuto 63, Luiz Henrique bateu de esquerda e a bola passou perto do gol de Britos. Pouco depois, o técnico do Universitario, Fabian Bustos, fez mudanças na equipe para aumentar seu poderio ofensivo e quebrar a retranca alvinegra.

Mas o Botafogo se manteve frio para esperar a hora certa de sair em velocidade.

Até que num erro da defesa peruana, Jefferson Savarino passou de primeira para Jeffinho, que invadiu a área e bateu cruzado para fazer o gol da vitória (77').

Nos últimos minutos, o Universitário aumentou a pressão em busca do empate, mas não conseguiu marcar até o apito final.

-- Ficha técnica:

Copa Libertadores 2024 - Grupo D - Quinta rodada

Universitario - Botafogo 0 - 1

Estádio: Monumental (Lima)

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Gol:

Botafogo: Jeffinho (77')

Cartões amarelos:

Universitario: Di Benedetto (5'), Ureña (62')

Botafogo: Danilo Barbosa (76'), Bastos (89)

Escalações:

Universitario: Sebastián Britos - Aldo Corzo (cap), Williams Riveros, Matias Di Benedetto - Jorge Murrugarra (Jairo Concha 75'), Andy Polo Andrade, Martín Pérez Guedes (Horacio Calcaterra 75'), Rodrigo Ureña (Diego Fernando Dorregaray 80'), Segundo Portocarrero - Edison Flores (Christofer Gonzales 67'), Alex Valera (José Rivera 66'). Técnico: Fabian Daniel Bustos.

Botafogo: John Victor - Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos, Hugo - Danilo Barbosa (Gregore 79'), Marlon Freitas, Tchê Tchê (cap) (Patrick de Paula 90'), Luiz Henrique (Jeffinho 65'), Jefferson Savarino (Yarlen 89') - Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

cm/cl/cb/am

© Agence France-Presse