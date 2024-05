O prazo para garantir os dividendos extraordinários da Petrobras (PETR3; PETR4), tão aguardados pelo mercado, termina hoje, 2. Os proventos serão pagos em duas parcelas de R$ 0,88 por ação, nos dias 20 de maio e 20 de junho. Quem tiver as ações ordinárias (PETR3) ou preferenciais (PETR4) da Petrobras até o fechamento do pregão de 2 de maio será contemplado com esse pagamento diretamente na conta de investimentos.

O investidor receberá também nessas datas os dividendos ordinários da petroleira, que também serão pagos em duas parcelas de R$ 0,57. Contudo, a data limite para garantir os proventos regulares, também chamada de data com, já encerrou no dia 25 de abril.

Quanto rendem R$ 1.000, R$ 5.000 e R$ 10 mil na PETR4?

Para o investidor que ainda está pensando se vale a pena comprar Petrobras, veja qual seria o ganho apenas com os dividendos extraordinários da petroleira. A simulação foi feita por Felipe Pontes, diretor de gestão de patrimônio na Avantgarde Asset Management e autor do livro "O Investidor em Ações de Dividendos", exclusivamente para a coluna. Foram considerados três cenários, com o investidor fazendo aportes de R$ 1.000, R$ 5.000 e R$ 10 mil nos papéis.

A simulação levou em conta apenas as ações PETR4, por se tratar da alternativa com maior liquidez de negociação. Vale lembrar que para ter direito aos dividendos ordinários, o investidor devia ter as ações em carteira no dia 25 de abril. Veja abaixo:

Preço da ação PETR4 até 30/04: R$ 42,02

R$ 42,02 Número de ações compradas com R$ 1.000: 23 ações

23 ações Número de ações compradas com R$ 5.000: 119 ações

119 ações Número de ações compradas com R$ 10.000: 238 ações

Dividendos por parcela

Dividendo ordinário: R$ 0,57

Dividendo extraordinário: R$ 0,88

Para R$ 1.000:

Total de dividendos ordinários: aproximadamente R$ 13,11.

aproximadamente R$ 13,11. Total de dividendos extraordinários: aproximadamente R$ 20,24.

Para R$ 5.000:

Total de dividendos ordinários: aproximadamente R$ 67,83.

aproximadamente R$ 67,83. Total de dividendos extraordinários: aproximadamente R$ 104,72.

Para R$ 10.000:

Total de dividendos ordinários: aproximadamente R$ 135,66.

aproximadamente R$ 135,66. Total de dividendos extraordinários: aproximadamente R$ 209,44.

Rendimento total em dividendos por parcela (ordinário mais extraordinário)

Para R$ 1.000 investidos (23 ações): R$ 33,35

R$ 33,35 Para R$ 5.000 investidos (119 ações): R$ 172,55

R$ 172,55 Para R$ 10.000 investidos (238 ações): R$ 345,10

Evite vender a ação depois de ganhar dividendos

Essa compra e venda de ações pode dar prejuízo. Para quem porventura pensou em comprar a ação da Petrobras para garantir o dividendo extraordinário e vendê-la na data-ex (3 de maio), Pontes lembra que este é um erro comum entre os investidores, mais conhecido como "Trade do Dividendo". Segundo Pontes, a estratégia é arriscada porque quando uma ação fica ex-dividendos é como se o valor trocasse de bolso. "Se a ação negocia a R$ 10 e os dividendos foram de R$ 1, o preço da ação será ajustado na data ex para R$ 9 e o dividendo cai na sua conta quando a empresa pagar", exemplifica.

Pontes destaca que eventualmente, por alguma distorção de mercado, a ação pode até acabar subindo na data-ex permitindo que o investidor fique com a valorização e o dividendo, mas isso é obra do acaso. "Se o preço da ação cair mais do que você ganhou com o dividendo, ficará no prejuízo", comenta. O conselho do especialista é evitar a prática especulativa em torno a data-ex.

O que o mercado acha da Petrobras?

Diante do anúncio de dividendos extraordinários, alguns analistas revisaram as suas projeções do dividend yield da Petrobras para 2024. Gabriel Duarte, analista da Ticker, espera que os dividendos da Petrobras fechem este ano no patamar entre 15% e 17% de yield - e que pode chegar a 20%, semelhante ao visto nos últimos anos, por causa do preço do petróleo.

Mas o ideal é não colocar mais de 10% do seu dinheiro na ação. Duarte reconhece os riscos de interferência do governo e o fato de depender de uma commodity e por isso não recomenda que os investidores tenham uma posição superior a 10% do portfólio alocada em Petrobras. "Eu teria preferencialmente em torno de 5% a 7% do meu patrimônio na petroleira", aponta. Segundo Duarte, o preço ideal de compra da petroleira é no patamar de R$ 37 - atualmente, está negociando acima dos R$ 40.

Marco Saravalle, analista CNPI-P e sócio-fundador da MSX Invest, elevou a projeção de dividend yield para PETR4 de 10% para 15% neste ano. Saravalle comentou à coluna que espera também aumentar a posição em Petrobras na carteira de dividendos da MSX Invest. A recomendação é de compra. "A empresa gera caixa, tem endividamento confortável e, agora, um retorno em dividendos acima da Selic", diz.

Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos, acha que houve uma mudança de pensamento no comando da petroleira. "Se todo o dividendo retido em reserva for distribuído, teríamos uma carga de risco menor para a Petrobras", avalia. Mas admite que não dá para prever como serão as futuras distribuições de dividendos nos próximos trimestres. Arbetman projeta um dividend yield de 12,5% para Petrobras em 2024, com pagamento de R$ 5,10 por ação.

Luís Moran, head da EQI Research, espera que o retorno em dividendos da Petrobras chegue a 20% em 2024 - considerando também a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários ainda retidos em reserva. "Cremos firmemente que a metade remanescente de 50% dos dividendos extraordinários serão distribuídos até o fim deste ano, provavelmente no resultado do 3° trimestre", aponta. A empresa ainda não deu indicações dessa distribuilão.

Moran diz que a situação financeira da Petrobras é excelente e não há motivos para barrar a distribuição de proventos. "O governo federal também precisa dos recursos para fins fiscais", defende.

Phil Soares, da Órama, já é mais cético. "O investidor não pode considerar uma decisão individual e sim o conjunto destas", comenta. "Não teve nenhuma política estabelecida. Teve uma decisão individual que não é um sinal forte de que a situação continuará igual", defende. A Órama manteve a sua recomendação neutra para as ações PETR4, com preço-alvo de R$ 32,50 em 2024. O dividend yield projetado é de 15% já considerando o pagamento de dividendos extraordinários.