Ressaca no litoral do RS atinge cidade do Rio e ruas são inundadas

Do UOL, em São Paulo

A forte ressaca do mar que atinge o litoral do Rio Grande do Sul chegou ao Rio de Janeiro, informou o MetSul.

O que aconteceu

Água do mar invadiu ruas de Itaipuaçu, em Maricá (RJ), na noite de quinta (16). A força da água arrastou caçambas de lixo e assustou quem passava pela orla. O asfalto ficou coberto de areia.

Marinha emitiu alertas de ressaca e mar grosso para o litoral do Sul e Sudeste do país. Há alerta para ondas de até três metros, válido até sábado (18), conforme boletim do MetSul.

Norte do Rio Grande do Sul teve segunda noite consecutiva com mar sob forte ressaca. Não foram registrados danos.

Ressaca de hoje está longe de causar danos. "O swell (ondulação) deste momento é efeito de enorme ciclone extratropical que está a três mil quilômetros de distância a Sudeste do Rio Grande do Sul, nas ilhas Geórgia do Sul, perto da Antártida. O ciclone, por estar muito distante, não representa perigo algum ao território gaúcho", explicou o MetSul.

