Ações da China e de Hong Kong saltam com novo estímulo ao setor imobiliário

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong terminaram em alta nesta sexta-feira, com os investidores aplaudindo as medidas de Pequim para estabilizar o setor imobiliário atingido pela crise.

Liderados pelas construtoras, a maioria dos setores avançou na sessão depois que a China anunciou uma série de medidas que vão desde permitir que os governos locais comprem "alguns" apartamentos, flexibilizando as regras de hipoteca, até a promessa de entregar casas inacabadas.

As medidas compensaram o sentimento de estagnação da manhã, após dados decepcionantes sobre vendas no varejo e imóveis.

"Vimos uma maior urgência por parte das autoridades para estabilizar o mercado imobiliário, o que é uma notícia bem-vinda depois que vimos os preços das moradias em abril com o maior declínio mensal do ciclo atual", disse Lynn Song, economista-chefe no ING.

O índice imobiliário do CSI300 e as empresas imobiliárias do continente listadas em Hong Kong saltaram 9% e 5%, respectivamente.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,01%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,03%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,91%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,34%, a 38.787 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,91%, a 19.553 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,01%, a 3.154 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,03%, a 3.677 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,03%, a 2.724 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,21%, a 21.258 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,26%, a 3.313 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,85%, a 7.814 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)