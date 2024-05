Polícia francesa mata homem que ateou fogo em sinagoga de Rouen

Por Dominique Vidalon e Zhifan Liu

PARIS (Reuters) - A polícia francesa matou a tiros um homem armado que ateou fogo em uma sinagoga na cidade de Rouen, no noroeste do país, na madrugada de sexta-feira, informaram o ministro do Interior, Gérald Darmanin, e autoridades locais.

A polícia, que foi chamada ao local por causa da fumaça que saía do prédio, atirou no homem quando ele jogou uma barra de ferro contra eles e os ameaçou com uma faca ao sair da sinagoga, disse uma autoridade da cidade de Rouen.

O fogo foi controlado, segundo a autoridade.

A sinagoga sofreu danos significativos, inclusive em sua mobília, mas ninguém ficou ferido, disse o prefeito de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, acrescentando que a cidade da Normandia estava "abalada e chocada".

"Um homem armado, de alguma forma, escalou a sinagoga e jogou um objeto, uma espécie de coquetel molotov, na sala de oração principal", afirmou Mayer-Rossignol aos repórteres.

A identidade e o motivo do agressor ainda não estavam claros.

A França, assim como muitos países da Europa, tem visto um grande aumento nos atos antissemitas desde o ataque mortal do Hamas a Israel em 7 de outubro e a invasão de Gaza por Israel em resposta.

"É mais uma vez uma tentativa de impor um clima de terror aos judeus de nosso país", disse Yonathan Arfi, presidente do grupo de defesa dos judeus CRIF, no X.

A França sediará os Jogos Olímpicos em pouco mais de dois meses e recentemente elevou seu status de alerta para o nível mais alto em um cenário geopolítico complexo no Oriente Médio e no flanco oriental da Europa.

"Esta noite é Shabat e é importante acender as velas para mostrar que não temos medo, que continuamos a praticar o judaísmo apesar das circunstâncias", disse o rabino de Rouen, Chmouel Lubecki, à BFM TV.

(Reportagem adicional de Zhifan Liu, Charlotte van Campenhout)