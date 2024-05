Inmet alerta para perigo no Norte do RS; Lixo toma ruas de Porto Alegre

Um alerta de perigo potencial para chuvas e vento intenso no norte do Rio Grande do Sul está em vigor nesta sexta-feira (17).

O que aconteceu

Há risco de até 50 milímetros de chuva por dia, assim como ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo. O aviso é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e também vale para o estado de Santa Catarina e para o sul do Paraná.

Mais de 250 municípios estão sob alerta no estado afetado pelas enchentes. Entre eles, estão Caxias do Sul, Erechim e Passo Fundo.

Risco de alagamento é baixo, informou Inmet. Também é pequeno o risco de cortes de energia elétrica e de quedas de árvores, disse o órgão.

O aviso é valido até as 10h deste sábado (18). O perigo potencial é o mais leve dos três níveis de alerta do instituto.

Sacos de lixo, móveis estragados e entulhos começaram a aparecer nas ruas após a água baixar em Porto Alegre. Uma imagem da agência de notícias Reuters mostra o acúmulo de sacolas no Guaíba na segunda-feira (13); registros dessa quinta mostram ripas de madeira e outros objetos flutuando em áreas ainda parcialmente alagadas.

Cidade disse que tirou 119 toneladas de entulhos das ruas. Partes secas dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus foram limpos por 70 garis, informou a prefeitura. A previsão é de que a limpeza ocorra de acordo com a diminuição no nível da água.

Situação hidrológica do estado

Com tendência de declínio, o nível do Guaíba era de 4,73 às 6h desta sexta-feira (17). O número é 25 centímetros menor do que o do mesmo horário de ontem, mas continua 1,73 metro acima da cota de inundação.

Nível da Lagoa dos Patos era de 2,8 metros nesta manhã. A medição, feita pela prefeitura de São Lourenço do Sul, é menor do que o recorde da semana, de 2,87 metros, registrado na tarde de ontem no centro do município.

Em Muçum, o Rio Taquari está abaixo da cota de alerta desde a manhã da quarta-feira, com 5,55 metros. Os rios Gravataí, dos Sinos, Caí e Uruguai (no município de Uruguaiana) continua acima da cota de inundação.

Número de mortos ultrapassou os 150

Ao menos 151 pessoas morreram, 806 ficaram feridas e 104 estão desaparecidas por causa das enchentes no estado. A informação é do boletim divulgado na noite dessa quinta-feira (16) pela Defesa Civil.

O estado tem 2,2 milhões de afetados pela chuva, que atingiu 461 municípios. Há 540.192 desalojados e 77.199 pessoas em abrigos.