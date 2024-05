Brasil é escolhido como sede da Copa do Mundo feminina de 2027

(ANSA) - BRASÍLIA, 17 MAG - A FIFA escolheu, por ampla maioria, o Brasil como sede da Copa do Mundo feminina de futebol em 2027, durante cerimônia na madrugada desta sexta-feira (17). A candidatura da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) derrotou por 119 votos contra 78 a proposta conjunta apresentada por Alemanha, Holanda e Bélgica.

"Parabéns ao Brasil. Vamos agora organizar a melhor Copa do Mundo da história no Brasil", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, após o anúncio.

Por sua vez, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, destacou que quer "fazer a melhor e a maior Copa feminina do Mundo de todos os tempos".

O Congresso da FIFA, que se realiza em Bangkok, na Tailândia, determinou ainda que o estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, receberá os jogos de abertura e final. A competição ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e terá todos os estádios da Copa do Mundo de 2014 como sedes das disputas.

Ao todo, a 10ª edição do evento será realizada em 10 cidades brasileiras. Esta será a primeira Copa do Mundo Feminina da Fifa a ser disputada na América do Sul. A seleção verde amarela ainda busca seu primeiro título, já que seu melhor resultado até agora foi um vice-campeonato em 2007.

O Brasil já organizou dois Mundiais masculinos: de 1950 e o de 2014. Por ser a anfitriã, a seleção brasileira já está classificada. Outros 32 países participarão da disputa. (ANSA).

