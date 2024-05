Volkswagen encerra negociações com Renault sobre Twingo elétrico

(Reuters) - A Volkswagen abandonou negociações com a Renault para o desenvolvimento conjunto de uma versão elétrica acessível do compacto Twingo, da rival francesa, disseram duas fontes familiarizadas com a situação.

O fim das discussões representa um revés nos esforços das montadoras europeias para se defenderem de rivais chineses com carros mais baratos.

O fracasso das negociações significa que a montadora alemã agora terá que desenvolver sozinha seu próprio veículo elétrico acessível. A Renault continuará a projetar seu próprio Twingo elétrico, programado para chegar ao mercado em 2026.