FAB suspende temporariamente a coleta de água e roupas para o RS

A FAB (Força Aérea Brasileira) anunciou nesta quinta-feira (16) a suspensão temporária do recebimento de doações de água e roupas nas bases aéreas com destino a população do Rio Grande do Sul. Segundo a instituição, já há estoque suficiente dos dois itens para atender as demandas do Estado. "Estamos concentrando nossos esforços em processar e entregar essa extraordinária quantidade de donativos", escreveu em nota.

A decisão, feita em coordenação com os Correios, é válida a partir desta sexta-feira, 17. Ainda na quarta-feira, os Correios anunciaram que não estão mais recebendo doações de roupas para os desabrigados do Estado gaúcho, mas seguem recebendo doações de água e outros tipos de produtos e encaminhando para os desabrigados.

O que doar?

A doação de outros itens segue sendo necessária e podem ser doadas em qualquer base da Força Aérea Brasileira de força gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os itens serão entregues à Defesa Civil de RS.

Veja quais são os itens: