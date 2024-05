Fortes chuvas continuam a atingir Itália e deixam um morto

VENEZIA, 17 MAI (ANSA) - Fortes chuvas continuam a atingir o norte da Itália nesta sexta-feira (17), quando várias casas foram isoladas após a cheia do rio Muson dei Sassi romper a barragem na cidade de Camposampiero, província de Pádua, e provocar inundações generalizadas.

Um homem, identificado como Mario Porro, de 66 anos, estava desaparecido depois de cair no rio Serenza em Cantù, perto de Como, na quinta-feira (16), quando uma ponte desabou em meio a chuvas violentas. No entanto, seu corpo foi localizado nesta manhã.

A onda de mau tempo atingiu duramente as regiões do Vêneto e Lombardia, com Milão sendo a cidade mais afetada com as chuvas mais fortes em 170 anos e diversas inundações devido ao transbordamento de ao menos três rios.

Já o governador do Vêneto, Luca Zaia, abriu uma unidade de crise após declarar um estado de emergência, depois de chuvas intensas terem afetado toda a região, incluindo a província de Veneza, e a área entre Vicenza e Verona, onde as bacias hidrográficas não conseguiram conter a água.

"Estamos em dificuldades", declarou ele, descrevendo a onda de mau tempo como "um fenômeno excepcional pela sua sazonalidade e características", reconhecendo não esperar "uma tempestade como esta em meados de maio" e pedindo aos cidadãos para eles não saírem de suas casas, "exceto quando estritamente necessário".

A situação também é grave em Castelfranco Veneto, em Treviso, onde caíram 100 milímetros de chuva em uma hora e dois rios transbordaram. Por precaução, o prefeito Stefano Marcon anunciou o fechamento de todas as escolas.

O rio Muson, cujo nível se aproximou do máximo, causando inundações em vários municípios, acabou transbordando em Rustega, em Pádua, devido ao rompimento de uma barragem. Equipes de bombeiros e salva-vidas fluviais estão evacuando moradores de algumas casas que estavam isoladas.

A Defesa Civil decretou alerta vermelho no Vêneto e laranja para Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, onde a situação também é crítica, com árvores caídas, danos em pontes e inundações e onde estão mais de 700 voluntários trabalhando. Os níveis do rio Pó, na Lombardia e na Emilia-Romagna, são monitorizados de perto.

Os cientistas alertam que a crise climática causada pelas emissões humanas de gases com efeito estufa está a tornar os fenômenos meteorológicos extremos, como ondas de calor, secas, tempestades e inundações, mais frequentes e mais intensos.

Recentemente, uma série de catástrofes desencadeadas por condições meteorológicas extremas demonstraram a exposição da Itália a riscos hidrogeológicos, incluindo inundações e deslizamentos de terra. (ANSA).

