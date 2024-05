Minério de ferro atinge máxima em uma semana com esforços de estímulo imobiliário na China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro ampliaram a alta nesta sexta-feira, atingindo o valor mais alto em mais de uma semana, e estavam a caminho de encerrar a semana com ganhos, apoiados pelo consumo resiliente e por uma perspectiva de demanda mais animadora na China, o maior mercado consumidor do minério, graças aos mais recentes esforços de estímulo imobiliário.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,18%, a 891,5 iuanes (123,47 dólares) a tonelada, o maior valor desde 8 de maio. Na semana, o ganho foi de 2,8%.

O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura subia 1,37%, a 118,15 dólares a tonelada, também uma máxima desde 8 de maio. O contrato registrou um aumento de 1,8% até o momento nesta semana.

A demanda de minério no curto prazo permaneceu resiliente, com a produção média diária de metal quente entre as siderúrgicas pesquisadas subindo 1% em relação à semana anterior, para 2,37 milhões de toneladas em 17 de maio, a maior desde novembro de 2023, mostraram dados da consultoria Mysteel.

Também reforçou o sentimento a notícia de que a China anunciou medidas mais abrangentes para estabilizar o setor imobiliário atingido pela crise, permitindo que os governos locais comprem "alguns" apartamentos, flexibilizando as regras de hipoteca e prometendo mais esforços para entregar casas inacabadas.

Isso ocorreu depois que uma série de dados do setor imobiliário divulgados ter mostrado que a demanda continuava fraca.

O investimento em imóveis na China nos primeiros quatro meses de 2024 caiu 9,8% em relação ao ano anterior, depois de cair 9,5% no primeiro trimestre.

Além disso, os preços de novas residências na China caíram em abril no ritmo mensal mais rápido em mais de nove anos.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian avançaram ainda mais, com o carvão metalúrgico e o coque subindo 2,37% e 2,96%, respectivamente.

