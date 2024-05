Ibovespa avança na abertura com repercussão de sinais do Fed

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista retornava do feriado com viés positivo nesta quinta-feira, com agentes financeiros ainda repercutindo sinalizações do Federal Reserve na véspera, de que ainda está inclinado a eventuais reduções nos juros nos Estados Unidos.

Às 10:16, o Ibovespa subia 1,11%, a 127.320,03 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de junho, tinha elevação de 1,08%.

(Por Paula Arend Laier)