Desabamento de estrada no sul da China deixa quase 50 mortos

PEQUIM, 2 MAI (ANSA) - O desabamento de um trecho de uma via expressa na província chinesa de Guangdong, no sul do país, na última quarta-feira (1º) provocou a queda de veículos e deixou ao menos 48 mortos.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2) pela agência estatal Xinhua, que relatou também que ao menos 30 pessoas ficaram feridas.

"O colapso da rodovia matou 48 pessoas", diz a mídia em coletiva de imprensa, destacando que as operações de resgate continuam.

Um trecho de 18 metros da estrada entre a cidade de Meizhou e o condado de Dabu desmoronou na madrugada passada e provocou a queda de vários carros na cratera e na encosta ao lado da rodovia.

A tragédia ocorreu no primeiro dia de feriado de cinco dias do Primeiro de Maio, quando milhares de pessoas costumam viajar pelo país.

Imagens exibidas pelo canal estatal CCTV mostram máquinas escavando a encosta pela qual os veículos caíram. Além disso, um guindaste retirava os carros danificados e os transportava até um caminhão.

Para a imprensa estatal, este foi "um desastre geológico natural" provocado pelo "impacto das chuvas persistentes", que o governo vinculou à mudança climática.

Por fim, o presidente chinês, Ci Jinping, lamentou o incidente e ordenou prioridade "ao trabalho de resgate e tratamento dos feridos", além de "administrar de maneira oportuna os perigos e riscos ocultos". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.