Bradesco está satisfeito com desfecho envolvendo Cielo, diz CEO

SÃO PAULO (Reuters) - O Bradesco está satisfeito com desfecho envolvendo a Cielo, com a retomada da oferta aquisição das ações para fechar o capital da empresa de meios de pagamentos que também tem como sócio o Banco do Brasil, afirmou nesta quinta-feira o presidente-executivo do banco privado.

Marcelo Noronha destacou que tanto o Bradesco como o BB ganham "versatilidade estratégica" nesse mercado, acrescentando que a expectativa é que, após a conclusão da operação, haverá um grau de mobilidade comercial diferente.

Na semana passada, acionistas da Cielo rejeitaram em assembleia especial proposta de minoritários para realizar nova avaliação das ações da companhia no âmbito da OPA.

(Por Paula Arend Laier)