Lula vai ao RS e governador diz que 'momento não é apenas de sobrevoos'

Após o presidente Lula (PT) anunciar que vai ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (2), o governador Eduardo Leite (PSDB) reforçou que ''o momento não é apenas de sobrevoos''. A visita ocorre em meio as fortes chuvas que atingem o estado.

O que aconteceu

O governador afirmou que é preciso somar todos os esforços e que a ''articulação é para salvar vidas''. ''Estou embarcando neste momento para Santa Maria, onde encontrarei o presidente. Não é momento apenas de sobrevoos'', disse Leite no X (Antigo Twitter), horas antes da chegada de Lula.

Leite disse estar trabalhando para a mais ''absoluta perfeita sintonia possível'' entre as Forças Armadas e o estado do Rio Grande do Sul. ''As aeronaves do Exército que deveriam chegar ontem ainda não conseguiram chegar, mas já chegou uma de São Paulo. A gente aguarda os reforços das Forças Armadas para o resgate de pessoas'', falou em vídeo publicado.

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, explicou que algumas aeronaves não conseguiram entrar em operação devido às condições climáticas. "Todas as aeronaves que existem nas Forças Aéreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram mobilizadas, vamos deslocar aeronaves do Paraná, mas infelizmente elas não conseguiram trabalhar porque não puderam pousar", disse em entrevista nesta quinta-feira (2) à GloboNews.

Lula disse que vai até o local com ministros para verificar as áreas atingidas e desenvolver ações em conjunto. "Para que a gente possa ajudar de forma efetiva a diminuir o sofrimento desse povo", disse o presidente em ligação com o governador. Um trecho da conversa foi divulgado nas redes do petista.

Estou embarcando neste momento para Santa Maria, onde encontrarei o presidente @LulaOficial. Não é momento apenas de sobrevoos, mas de articulação de todos para salvar vidas. As aeronaves precisam estar focadas nos resgates. Precisamos somar todos os esforços.

Hoje conversei novamente com o governador @EduardoLeite_, do Rio Grande do Sul, para saber da situação das fortes chuvas no estado. Amanhã vou pessoalmente ao Sul para verificarmos a situação e o trabalho conjunto dos ministros com o governo do estado. pic.twitter.com/wWORHknv14 -- Lula (@LulaOficial) May 1, 2024

Situação das chuvas

13 mortes já foram confirmadas desde o último sábado (27). 114 municípios foram afetados, com 12 feridos, 5.257 desalojados.

Eduardo Leite decretou estado de calamidade pública. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial na noite de quarta-feira (1º).

Há 21 desaparecidos em cinco cidades: Candelária (8), Encantado (6), Roca Sales (4), São Vendelino (2) e Salvador do Sul (1).

Em Putinga, a 210 quilômetros de Porto Alegre, há risco de rompimento de barragem. A prefeitura da cidade informou que em caso de rompimento da barragem Santa Lúcia,que está desativada, 60% da cidade seria afetada. As autoridades monitoram a situação de vazão. A cidade, de 3.747 habitantes, está sem energia elétrica e com oscilação de sinal de telefonia.

Usinas em situação de atenção. As barragens de Monte Claro, Castro Alves estão em estado de atenção. Houve acionamento de sirenes próximas a barragem 14 de Julho, localizada entre Cotiporã, Veranópolis e Bento Gonçalves, para que moradores evacuem a região. A situação por lá é de alerta.

Defesa Civil orienta população a se prevenir. ''É importante que a população adote medidas preventivas como permanecer em casa, se puder, evitar atravessar áreas alagadas ou inundadas e procurar prestar auxílio a pessoas vulneráveis (idosos, pessoas doentes ou com dificuldade de mobilidade).''

Fortes chuvas impactam no abastecimento de água. De acordo com a companhia de saneamento do estado, Corsan, 257 mil imóveis em 25 municípios foram afetados pela falta de água.

O sistema de abastecimento de água é comprometido por alagamentos e falta de energia elétrica. Segundo a última atualização, as regiões Central e Nordeste do estado são as mais afetadas.

Aulas foram canceladas no estado. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul comunicou que toda a rede estadual de ensino está com as aulas suspensas no dia 2 e 3 de maio.