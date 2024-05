Homem que matou adolescente em Londres tem cidadania brasileira

LONDRES, 2 MAI (ANSA) - A polícia britânica informou que o autor do ataque com uma espada nas proximidades de uma estação de metrô em Londres, na Inglaterra, é um homem com cidadania espanhola e brasileira.

O assassino, que matou um adolescente e feriu outras quatro pessoas com golpes de katana, uma tradicional espada japonesa, foi identificado como Marcus Aurelio Arduini Monzo, de 36 anos.

As autoridades locais afirmaram que o agressor mora há vários anos no Reino Unido e vive em Newham.

O hispano-brasileiro, que está preso sob acusação de homicídio, lesões corporais graves e posse ilegal de arma branca, já prestou depoimento e seu julgamento começará em 7 de maio.

A polícia descartou imediatamente qualquer hipótese de terrorismo, pelo menos com base nas investigações iniciais, mas mantém confidencialidade sobre os possíveis motivos que levaram Monzo a realizar o ataque.

O assassino feriu mortalmente Daniel Anjorin, um estudante negro de 14 anos, quando ele estava a caminho da escola. O agressor ainda acertou um golpe em um segundo homem e nos dois primeiros policiais que tentaram detê-lo, mas foi contido com choques elétricos de taser. (ANSA).

