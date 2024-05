Jornal: Governo Lula libera R$ 4,9 bi em emendas em um dia e bate recorde

O governo Lula (PT) liberou R$ 4,9 bilhões em emendas em 30 de abril após pressão de parlamentares. O dado foi levantado pelo Siga Brasil.

O que aconteceu

O valor de R$ 4,9 bilhões bateu recorde de liberação para um único dia. No ano, o governo Lula empenhou R$ 13,9 bilhões, a maioria das verbas são do Ministério da Saúde.

Parlamentares pressionam o governo por dinheiro antes das eleições municipais. O envio de emendas a bases eleitorais é um importante instrumento político para deputados e senadores, que podem beneficiar prefeitos aliados. O dinheiro, que pode ser convertido em obras ou aquisições, se transforma em visibilidade para ambas as partes e pode gerar vantagens eleitorais.

Congresso vive queda de braço com Planalto por emendas. A relação entre Planalto e parlamentares começou a semana mal após o ministro Cristiano Zanin, do STF, suspender a desoneração da folha salarial de 17 setores da economia, contrariando o Congresso.

Lula elogiou trabalho dos ministros no Congresso. Ele aproveitou palanque em evento do Dia do Trabalhador para exaltar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que "tem o trabalho mais difícil do governo".

Presidente da Câmara diz que mantém críticas. Arthur Lira (PP) afirma que poderia ter se expressado melhor após chamar Padilha de "incompetente", mas sustentou que articulação do governo não funciona "há alguns meses".