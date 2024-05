Vídeo: Queda de raio causa explosão e afeta energia de município no RS

O momento em que um raio atinge o município de Santa Maria do Herval (RS) durante uma tempestade foi gravado por uma câmera de monitoramento.

O que aconteceu

A queda do raio foi registrada às 20h desta quarta-feira (1). A informação é do observatório Heller & Jung, que fez um dos registros da descarga de energia.

Município ficou instantes sem energia, afirmou observatório. No vídeo, é possível ver que todas as luzes ao redor do ponto de queda do raio apagam.

Município registrou queda de barreiras, falta de energia e de água. Em boletins publicados nas redes sociais, a Prefeitura de Santa Maria do Herval afirmou que a queda de energia foi causada por rompimento de um cabo e que não há previsão para retorno do abastecimento.

Abastecimento de energia no Rio Grande do Sul. Segundo boletim divulgado pelo governo do RS na manhã desta quinta-feira, há quase 300 mil pontos sem energia elétrica no estado. Mais de 543 mil clientes estão sem água e pelo menos 86 municípios estão sem serviços de telefonia e internet.

Treze mortes registradas após chuvas. Ao todo, 13 pessoas morreram após as fortes chuvas que atingiram o RS desde o último sábado (27). A maior parte das mortes (3) ocorreu em Santa Maria, município com maior precipitação registrada.