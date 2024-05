Itália precisa de ajuste fiscal 'amplo e duradouro', diz OCDE

PARIS, 2 MAI (ANSA) - A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) alertou nesta quinta-feira (2) que a Itália precisa de um ajuste fiscal "amplo e duradouro" para colocar a dívida pública em uma trajetória de queda e respeitar as novas regras orçamentárias da União Europeia.

Em seu relatório de primavera, a OCDE prevê que o produto interno bruto (PIB) italiano crescerá 0,7% em 2024 e 1,2% em 2025, projeção menor que a do governo para este ano (1%), mas em linha com Roma para o próximo (1,2%).

"Um ajuste fiscal amplo e duradouro por diversos anos será necessário para enfrentar futuras tensões nos gastos, ao mesmo tempo em que coloca a dívida em uma trajetória mais prudente e respeitando as novas regras orçamentárias da União Europeia", disse a organização.

A Itália encerrou 2023 com o maior déficit fiscal da UE, em 7,4% do PIB, enquanto a dívida fechou o ano em 137,3% do produto interno bruto.

O novo Pacto de Estabilidade europeu limita o déficit e a dívida de cada Estado-membro a 3% e 60% do PIB, respectivamente, mas cria a possibilidade de os países apresentarem planos de reformas de quatro anos de duração, prorrogáveis por mais três, para garantir que seus orçamentos se enquadrem nos parâmetros de Bruxelas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.