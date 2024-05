Barragem tem risco de rompimento por causa de chuvas em Caxias do Sul

Uma equipe de engenheiros analisa a possibilidade da barragem do Complexo Dal Bó, em Caxias do Sul, romper por causa das fortes chuvas na região.

O que aconteceu

Comportas da barragem estão 100% abertas. A informação foi dada ainda nesta quinta-feira (2) pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul. A porcentagem máxima de abertura das comportas na região no ano tinha sido de 35%, segundo o órgão.

Casas nas proximidades da área de sangria da barragem devem ser alagadas. O espaço foi evacuado pela prefeitura, que afirmou que "não há outra situação de controle" para a área caso as chuvas não cessem.

Fornecimento de água foi afetado por rompimento de adutora no município. Problemas com fornecimento de energia e alagamentos também inferiram no abastecimento do município. Os bairros de Marrecas, Samuara e Maestra foram afetados.

A intenção nossa é segurar para que a água não saia por cima da barragem. Aí sim [se a água sair por cima] pode ser um problema, inclusive com possível risco de rompimento da barragem.

Gerson Panarotto, engenheiro da Samae, em publicação nas redes sociais

Chuvas deixaram ao menos 13 mortos no RS

Cidade com maior número de mortos foi Santa Maria, com três óbitos. Também há registro de mortes em Paverama; Pantano Grande; Itaara; Encantado; Salvador do Sul; Segredo; Santa Cruz do Sul e São João do Polêsine.

Vinte e uma pessoas estão desaparecidas. Ao todo, 134 municípios foram afetados, 5,2 mil pessoas estão desalojadas e 12 ficaram feridas por causa das chuvas.