Esqueletos são achados em casa de antigo expoente nazista

BERLIM, 2 MAI (ANSA) - Um grupo de pesquisadores amadores encontrou cinco esqueletos entre as ruínas de uma casa na Polônia que pertenceu a Hermann Goring, um dos mais importantes dirigentes do regime nazista de Adolf Hitler na Alemanha.

De acordo com a revista alemã Der Spiegel, os restos mortais estavam sem as mãos e os pés e pertenciam a três adultos, um adolescente e um recém-nascido, achados em um local conhecido como "covil do lobo".

A suspeita é de que se tratava de uma família sepultada nos fundos da casa de Goring, mas agora caberá ao Ministério Público estabelecer se as mortes têm relação com a matança promovida pela Alemanha nazista.

Goring foi presidente do Parlamento entre 1932 e 1945, ministro em diversas pastas e chefe do Alto Comando da Luftwaffe, a força aérea nazista. Além disso, organizou a polícia secreta do regime, a Gestapo.

Em 1946, foi condenado à morte pelo Tribunal de Nuremberg por crimes de guerra e contra a humanidade, mas se suicidou antes do cumprimento da sentença.